Ortaokul öğrencilerden 'Barış Pınarı Harekatı'na destek
Ortaokul öğrencilerden 'Barış Pınarı Harekatı'na destekMERSİN - Mersin'de ortaokul öğrencileri okul bahçesinde 'Barış Pınarı' koreografisi oluşturarak Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.
Ortaokul öğrencilerden 'Barış Pınarı Harekatı'na destek
MERSİN - Mersin'de ortaokul öğrencileri okul bahçesinde 'Barış Pınarı' koreografisi oluşturarak Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.
Merkez Yenişehir ilçesindeki Kocavilayet Ortaokolu öğrencileri, Türkçe öğretmeni Ali Tamam öncülüğünde okul bahçesinde 'Barış Pınarı' koreografisi oluşturdu. Bulundukları alana dev Türk bayrağı da açan öğrenciler, müzikle destekledikleri etkinliklerini, "Devletimizin, ordumuzun, güvenlik güçlerimizin yanındayız" mesajı ile tamamladı.