Ortaokul Eskrim Takımı Milli Olma Yolunda

Sivas'ta bir ortaokul, hiç yapılmayan ve bilinmeyen eskrim sporunda hızla mesafe alıp, uluslararası müsabakalara sporcu göndermeye başladı.

Sivas'ta Yunus Emre Ortaokulu eskrim takımı ilginç hikayesiyle dikkat çekiyor. Okulun beden eğitimi öğretmeni Recep Korkmaz 2010 yılında eskrim sporuna merak saldı ve sporu öğrenmeye başladı. Spor hakkında bilgi edinen Korkmaz, okulda bir eskrim takımı kurmaya karar verdi. Yetersiz malzeme ve okul koridorlarında gerçekleştirdiği antrenmanlarla 2010 yılında takım olarak katıldıkları ilk müsabakada sonuncu oldu. Ancak yılmayan Korkmaz ve sporcuları azimle devam ederek günümüzde uluslararası müsabakalara bile sporcu görecek seviyeye ulaştı.

Başladıklarında kimse ne olduğunu bilmiyordu

Beden eğitimi öğretmeni ve eskrim antrenörü Recep Korkmaz, eskrim yapmaya başladıklarında Sivas'ta sporun yapılmadığını belirterek, "Yunus Emre Ortaokulu olarak eskrim sporu ile 2010 yılında tanıştık. Bu spora başladığımızda malzeme, yer ve salon gibi birçok problemimiz vardı. Eskrim Federasyonu ile bağlantı kurduk. Bize destek olarak iki takım malzeme gönderdiler. Okulumuzda ve şehrimizde eskrim tanınan bir spor dalı değildi. Ülkemizde ise 8-9 ilde yapılan bir spordu" dedi.

Okul koridorlarından uluslararası müsabakalara

Korkmaz, imkansızlıklar yüzünden geçmişte okul koridorlarında antrenman yaptıklarını ifade ederek, "Biz bu spora başladığımızda salon olmadığı için okul koridorlarını kullanıyorduk. Bu yılın ilk aylarında eskrim salonumuzun faaliyete geçmesiyle antrenmanlarımızı bu salonumuzda yapmaya başladık. 2010 yılında Gaziantep'te takım olarak katıldığımız ilk müsabakalarda sonuncu olduk. Bu bizi yıldırmadı. Bir sonraki yıl aynı takımla Konya'da takım 3'üncülüğü elde ettik. Devam eden yıllarda uluslararası maçlarda 5'incilik ve 6'ncılık elde ettik" diye konuştu.

Genç eskrim sporcuları ile öğretmenleri aracılığıyla tanıştıkları sporu çok sevdiklerini ve uluslararası dereceler almak istediklerini belirttiler. - SİVAS