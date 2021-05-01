Ortaokul bahçesi ağaçlandırıldı
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Ortaokul bahçesi ağaçlandırıldı

Ortaokul bahçesi ağaçlandırıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünün doğayla, ormanla iç içe ve duyarlı bir nesil yetiştirilmesinin yanı sıra daha temiz, daha yeşil bir çevre ve daha yaşanabilir ortamlar oluşturulması amacıyla yaptığı ağaçlandırma çalışmaları devam ediyor.

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünün doğayla, ormanla iç içe ve duyarlı bir nesil yetiştirilmesinin yanı sıra daha temiz, daha yeşil bir çevre ve daha yaşanabilir ortamlar oluşturulması amacıyla yaptığı ağaçlandırma çalışmaları devam ediyor.

Orman İşletme Müdürlüğü Yeşildağ Orman İşletme Şefliği tarafından İnköy Ortaokulu bahçesi ağaçlandırıldı. Okul alanının yeşillenmesine katkı sağlamak amacı ile yapılan fidan dikim etkinliğinde 23 adet batı ladini, 3 adet mavi ladin ve 18 adet ıhlamur olmak üzere toplam 44 adet fidan toprakla buluştu. Dikilen her fidana öğrencilerin isimleri verildi.

İnköy Ortaokulu Müdürü Yıldırım Gürakan, öğrencilerin çevreye ve ağaca karşı duyarlılık kazanmaları için yapılan etkinlikte, fidanların temini ve fidan dikilecek çukurların hazırlanması konusunda desteklerinden dolayı Kütahya Orman İşletme Müdürü Ali Rıza Erdem, Yeşildağ Orman İşletme Şefi Niyazi Hakan Dinkçi ve Etüt Proje Başmühendisi Osman Gökhan Soyak'a teşekkür etti. - KÜTAHYA

Ortaokul bahçesi ağaçlandırıldı
Ortaokul bahçesi ağaçlandırıldı
Ortaokul bahçesi ağaçlandırıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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