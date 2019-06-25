'Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Klavuzu' yayımlandı

MİLLİ Eğitim Bakanlığı, 2019 yılı Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Klavuzu'nu internet adresinde yayımladı. Yerleştirme işlemleri için tercihler 1-12 Temmuz tarihleri arasında alınacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar ise 22 Temmuz'da ilan edilecek.

Merkezi Yerleştirme; merkezi sınavla öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, özel program ve proje uygulayan eğitim kurumları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına tercihler doğrultusunda Merkezi Sınav Puanı (MSP) üstünlüğüne göre yapılacak. Yerel Yerleştirme ise; okulların türü, okulların kontenjanı, okulların bulundukları yere göre oluşturulan ortaöğretim kayıt alanı ile öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanları ve devam-devamsızlık gibi kriterler göz önünde bulundurularak yapılacak. Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara yerleştirme işlemi, il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerince belirlenen kontenjanlara göre yapılacak. Yerleştirme işlemlerini, okulun bağlı bulunduğu genel müdürlük ile il-ilçe milli eğitim müdürlüklerinin sorumluluğunda Bakanlık yürütecek.

TERCİH VE YERLEŞTİRME TAKVİMİ NASIL OLACAK?

Kılavuzda yer alan takvime göre 1-12 Temmuz tarihlerinde yerleştirme işlemleri için tercihler alınacak. 22 Temmuz'da yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar ilan edilecek. 29 Temmuz - 2 Ağustos tarihlerinde yerleştirmeye esas 1'inci nakil tercih başvuruları alınacak. 5 Ağustos'ta yerleştirmeye esas 1'inci nakil sonuçları ilan edilecek. 5-8 Ağustos tarihlerinde yerleştirmeye esas 2'nci nakil tercih başvuruları alınacak. 10 Ağustos'ta yerleştirmeye esas 2'nci nakil sonuçları ilan edilecek. 19-23 Ağustos tarihlerinde boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl-İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak. 26-29 Ağustos tarihlerinde yatılılık başvuruları alınacak. 6 Eylül'de İl-İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları yerleştirmeleri tamamlanacak, yatılılık yerleştirme sonuçları ilan edilecek ve e-Pansiyon üzerinden kayıtlar sisteme işlenecek.

ÖZEL OKULLARA KAYIT 27 HAZİRAN'DA BAŞLIYOR

Güzel Sanatlar Liseleri, Spor Liseleri, Klasik Sanatlar ve Musiki, Görsel Sanatlar ve Spor Programı/Projesi Uygulayan Anadolu İmam Hatip Liseleri'ne yerleştirme işlemleri ile öğrencilerin okullara kayıtları 12 Temmuz 2019 tarihine kadar tamamlanacak. Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü'ne bağlı özel ortaöğretim kurumları ise, MSP esas alınarak kendi yönetmeliklerine göre öğrenci alabilecek. Bu kapsamda 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı için özel okul kayıt işlemleri, 27 Haziran-12 Temmuz 2019 tarihleri arasında yapılabilecek. Özel Öğretim Kurumlarına kayıt işlemini tamamlayan öğrencilere tercih ekranı açılmayacak, ancak öğrenciler, tercih süresi içerisinde kayıtlarını iptal ettirmeleri durumunda tercihte bulunabilecek.

YERLEŞTİRME SONUÇLARI 22 TEMMUZ'DA AÇIKLANACAK

Tercih ve yerleştirme işlemleriyle ilgili tüm bilgilendirmeler bakanlığın internet adreslerinden yapılacak. Talep eden öğrencilere tercih danışmanlığı hizmeti verilecek. Tercih yapmayan veya tercihleri doğrultusunda hiçbir tercihine yerleşemeyen öğrenciler, açık öğretim kurumlarına yönlendirilecek. Yerleştirme işlemleri, sınavla öğrenci alan okullara puan üstünlüğü ve tercihleri doğrultusunda; yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara ise okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il-ilçe milli eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara, öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanları ve devam-devamsızlık kriterleri göz önünde bulundurularak yapılacak. Yerleştirme sonuçları 22 Temmuz 2019 tarihinde internet üzerinden ilan edilecek.

AÇIK LİSELERE YERLEŞTİRME

Açık Öğretim Ortaokulu öğrencileri ise, kayıt kabul şartlarını taşımaları halinde sınavla öğrenci alan okullar için tercihlerini kılavuz ekinde yer alan tercih formunu doldurarak yapacak. Öğrenciler doldurdukları formu, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü adresine 12 Temmuz 2019 tarihi mesai bitimine kadar gönderecek. Ayrıca ilgili öğrencilerin, yerleştirmeye esas başvuruları için tercihlerini, yerleştirme takviminde belirtilen tercih süresi içinde göndermesi gerekecek. Açık Öğretim Ortaokulu öğrencilerinin yerleştirme işlemleri, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar için yerleştirme talebinde bulunmaları halinde, ikamet adresleri dikkate alınarak 19-23 Ağustos 2019 tarihlerinde yapılacak.

Kaynak: DHA