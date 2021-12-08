Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce Hazırlanan Aralık Ayı Yardımcı Kaynak Destek Paketi Yayında

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından her ayın ilk haftası yardımcıkaynaklar. meb. gov. tr web sitesinden yayınlanmak üzere hazırlanan yardımcı kaynaklara yönelik içerikler yayımlandı.

Bu kapsamda; 9, 10, 11 ve 12. Sınıf düzeyinde Türk Dili Ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Felsefe, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji ve İngilizce derslerinden her ay 34 adet "Çalışma Defteri" ile 9. Sınıf düzeyinde kavrama dair bilgileri hatırlatmaya yardımcı olmak, bilgi eksikliğini veya karmaşayı, yanılgıyı gidermek amacıyla hazırlanan "Kavram Öğretimi Kitabı" öğretmen ve öğrencilerin kullanımına sunuldu.

Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce, İngilizce öğretimine destek olmak öğretim programındaki dil işlevleri doğrultusunda belirlenen bilgi ve becerilerin öğrencilere etkin bir şekilde kazandırılması; öğrencilerin, çeşitli beceriler edinmeleri, bu becerileri ihtiyaç duyacakları farklı durumlarda uygulamaları amacıyla; 9, 10, 11, 12. sınıflar için hazırlanan İngilizce "Oyun Temelli Etkinlik Kitapları" da öğretmen ve öğrencilerin erişimine açıldı.

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü; Çalışma Defteri, Kavram Öğretimi Kitabı, Oyun Temelli Etkinlik Kitabı, Tekrar Sorular ve Örnek Sorular alanlarında hazırladığı 46 kitap ile 4821 farklı etkinliğin yer aldığı içerikleri https://yardimcikaynaklar. meb. gov. tr web sitesinden yayımladı.

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