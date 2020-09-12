Ortamları koronavirüsten arındıran cihaz tasarladık? ?Ortamları koronavirüsten arındıran cihaz tasarladık?

?Ortamları koronavirüsten arındıran cihaz tasarladık?

İSTANBUL(DHA)- Bir Türk firması kapalı ve kalabalık ortamları, ultraviyole ışınlarıyla koronavirüsten arındıran hava sterilizasyon cihazı geliştirdiğini duyurdu. UvTRAP Genel Müdürü Serdar Ulutaş, 'Bu cihaz, ortamdaki virüslü havayı önce kendi içine çekiyor, ardından içindeki UV ışınlarıyla virüslü havayı tamamen arındırıp, temiz hava olarak tekrar ortama veriyor. Bu sayede cihaz bize koronavirüs ile mücadelede son derece önemli bir avantaj sağlıyor' dedi.

Kapalı ve kalabalık ortamları, ultraviyole ışınlarıyla koronavirüsten arındıran hava sterilizasyon cihazı geliştirdiğine dile getiren UvTRAP Genel Müdürü Serdar Ulutaş, cihazın koronavirüsü nasıl etkisiz hale getirildiğini anlattı.

UV ışınlarının virüs ve bakterileri saniyeler içinde etkisiz hale getirdiği yönünde klinik çalışmaların olduğunu belirten Ulutaş, 'Biz de firma olarak UV ışınlarının bu özelliğini koronavirüsle mücadelede kullanmaya karar verdik. İçerisinde UV lambalar bulunan bir cihaz tasarladık. Bu cihaz, ortamdaki virüslü havayı önce kendi içine çekiyor, ardından içindeki UV ışınlarıyla virüslü havayı tamamen arındırıp, temiz hava olarak tekrar ortama veriyor. Bu sayede cihaz bize korona virüs ile mücadelede son derece önemli bir avantaj sağlıyor' dedi.

'UV IŞINLARINI CİHAZIN İÇİNE HAPSETTİK'

Ultraviyole- C ışınları gözlere ve cilde zarar verdiği için asla bakılmaması ve canlılar ile ultraviyole ışınlarının ilişkisinin tamamen kesilmesi gerektiği vurgusunu yapan Ulutaş, sözlerine şu şekilde devam etti:

'Ultraviyole lambasını herhangi bir açık ortamda, sokakta, evde, caddede, bahçede kullanmak çok riskli ve tehlikelidir. Ancak biz, bu cihazı geliştirirken bu riski tamamen ortadan kaldırmak için, UV ışınlarını cihazın içine hapsettik. Bu sebeple, geliştirdiğimiz bu cihaz, insanların bulunduğu kapalı ve kalabalık ortamlarda da güvenle kullanılabilir.'

'KOSGEB İŞ BİRLİĞİ İLE ÜRETİLDİ'

Cihazın geliştirilmesi ve üretimi aşamasında KOSGEB'in desteğini aldıklarını söyleyen Ulutaş, 'Cihazımız KOSGEB'in onayını almış bir cihazdır. Ayrıca, cihazımız CE Belgesi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sertifikası, ISO 45001 İş Güvenliği Sertifikası, ISO 9001 Kalite Sertifikasına sahiptir. Aynı zamanda Cihaz, yoğun bakım odaları, servis odaları, asansör kabinleri, koridorlar gibi hastane ortamları, okullar, ofis ortamları, kafe ve restoranlar dahil birçok kapalı alanı ultraviyole ışınlarıyla korona virüsten arındırabiliyor' dedi.

Kaynak: DHA