Ortamahalle pandemi sonrasına hazırlanıyor

Ortamahalle pandemi sonrasına hazırlanıyor Osmanlı Dönemi'ne ait evleri, Arnavut kaldırımlı taş sokakları ve çeşmeleri aslına uygun olarak restore ediliyor 13 tescilli yapı ve 11 tescilsiz yapının restorasyonunun devam ettiği Ortamahalle'de sokakların döşeme kaplamaları ile aydınlatma sistemleri...

Ortamahalle pandemi sonrasına hazırlanıyor

Osmanlı Dönemi'ne ait evleri, Arnavut kaldırımlı taş sokakları ve çeşmeleri aslına uygun olarak restore ediliyor

13 tescilli yapı ve 11 tescilsiz yapının restorasyonunun devam ettiği Ortamahalle'de sokakların döşeme kaplamaları ile aydınlatma sistemleri de yenileniyor

TRABZON - Trabzon'un Akçaabat ilçesinde Osmanlı Dönemi'ne ait evleri, Arnavut kaldırımlı taş sokakları, çeşmeleri ve mahalle kültürüyle "Doğu Karadeniz'in Safranbolu'su" olarak nitelendirilen Ortamahalle yapılan restorasyon çalışmaları ile pandemi sonrasına hazırlanıyor.

İlçenin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Ortamahalle'de 1. etap alanında onaylanan projeler doğrultusunda restorasyon çalışmaları hem sokaklarda hem de yapılarda sürüyor. 13 tescilli yapı, 11 tescilsiz yapının aslına uygun olarak restorasyonunun devam ettiği Ortamahalle'de sokakların döşeme kaplamaları ile aydınlatma sistemleri de yenileniyor. Tarihi dokusu ve eşsiz manzarası ile Ortamahalle, restorasyon çalışmaları ile pandemi sonrası turizmde önemli bir adım atmayı hedefliyor.

Evlenecek çiftler için adeta doğal bir stüdyo olan Ortamahalle'nin pandemi sonrası müze olarak hizmete açılacak olan tarihi St. Michael Kilisesi ile her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlaması hedefleniyor.

Ortamahalle'de yürütülen restorasyon çalışmaları ile ilgili bilgiler veren Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Osmanlı dönemine ait evleri turizme kazandırmak için çalışmaların sürdüğünü söyledi. Ekim "Ortamahalle'yi geçmişten günümüze ve geleceğe taşımaya çalışıyoruz. Osmanlı dönemine ait tarihi evlerimiz var. Bu evlerimizi turizme kazandırmak istiyoruz. geleceğe bu evleri kazandırmamız gerekiyor. Bu kapsamda belediye olarak çalışmalar yürütüyoruz. Daha önceki dönemde 3 adet tarihi konağı restorasyon çalışmalarını tamamlamıştık. Bu restorasyon çalışmaları bölgenin turizminin gelişmesinde ön ayak oldu" dedi.

"Ortamahalle'yi dünyaya tanıtmaya çalışıyoruz"

Ortamahalle'de 13 tane tescilli, 11 tescilsiz yapının restorasyonunun gerçekleştirildiğini kaydeden Başkan Ekim, "Kültür ve Turizm Bakanlığımız ile ortaklaşa cephe ve sokak iyileştirme çalışmaları da yürütüyoruz. Bu çalışma ile 13 tane tescilli, 11 tescilsiz yapının restorasyonu gerçekleştiriyoruz. Bu çalışmaların 2. etabında Ortamahalle'nin üst kısımlarında daha önce restorasyonunu yapmış olduğumuz Michael kilisesinin kısmına kadar tamamlanacak. Ortamahalle'yi dünyaya tanıtmaya çalışıyoruz. Turizmi geliştirme adına bu bölgede Osmanlı dönemine ait tarihi evlerle beraber bu bölgenin turizmle kalkınması adına elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Vatandaşlar restorasyon çalışmaları başladığında temkinli yaklaşmıştı. Binaların restorasyonu ilerledikçe vatandaşların da hoşuna gitmeye başladı. Bazı vatandaşlar bize başvurarak evinin restorasyonunun yapılmasını istiyor. Arkadaşlarımız talepleri topluyor" şeklinde konuştu.

"47 tescilli yapı var"

Ortamahalle'de bulunan çöp konteynırlarına bile müdahale edeceklerini vurgulayan Başkan Ekim, "Ortamahalle'de 47 tescilli yapı var. Bazı evler daha önceden yapılmıştı. Bunları seçerek ilerliyoruz. Muhtemelen 30-35 tescilli yapının restorasyonunu gerçekleştirmiş olacağız. Sokağın içerisinde de çalışmalar yapacağız. Tabeleler hatta sokaktaki çöp konteynırına bile müdahale edeceğiz. Kurulla beraber proje çalışmalarımız devam ediyor. O proje doğrultusunda bölgenin silueti değişecek. Geçmişteki mahalle kültürünü geleceğe taşımış olacağız. Pandemi sonrası Ortamahalle'yi turizme hazırlıyoruz. Bütün misafirlerimizi Ortamahalle'ye bekliyoruz. Michael kilisesindeki çalışmaları tamamladık. Pandemi sonrası kilise Ortamahalle müzesi olarak turizme katkı sağlayacak. Bu bölgenin ulaşımı ile de Pulathane bulvarında çalışmalar devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OZAN KÖSE