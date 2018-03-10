Yarı Çıplak Halde Atın Üzerine Binip Gece Kulübüne Giren Dansçı Kadın Bin Pişman Oldu

Florida'da bikinili bir dansçı kadın gece kulübüne at üzerinde girdi. Kalabalıktan ürken at ani bir hareketle kaçmaya çalışırken üzerindeki kadını yere düşürdü. Ortalık savaş alanına dönerken paylaşılan görüntüler tepki çekti.

BİKİNİLİ HALDE ATA BİNİP KULÜBE GİRDİ

Florida'da bikinili bir dansçı kadın gece kulübüne at üzerinde girdi. Kalabalıktan ürken at ani bir hareketle kadını yere düşürdü.

ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

At kalabalıktan kurtulmak isterken etraftaki insanlar çığlıklar içinde kaçıştı.

GÖRÜNTÜLER TEPKİ ÇEKTİ

Görüntülerin sosyal medya üzerinden yayınlanmasından sonra hayvan hakları aktivistleri atın gece kulübüne koyulmasına sert tepki gösterdi. Videonun yayılmasından sonra polisin soruşturma başlattığı belirtildi.