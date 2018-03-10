Yarı Çıplak Halde Atın Üzerine Binip Gece Kulübüne Giren Dansçı Kadın Bin Pişman Oldu
Florida'da bikinili bir dansçı kadın gece kulübüne at üzerinde girdi. Kalabalıktan ürken at kaçmaya çalışırken üzerindeki kadını yere düşürünce ortalık savaş alanına döndü.
Florida'da bikinili bir dansçı kadın gece kulübüne at üzerinde girdi. Kalabalıktan ürken at ani bir hareketle kaçmaya çalışırken üzerindeki kadını yere düşürdü. Ortalık savaş alanına dönerken paylaşılan görüntüler tepki çekti.
BİKİNİLİ HALDE ATA BİNİP KULÜBE GİRDİ
Florida'da bikinili bir dansçı kadın gece kulübüne at üzerinde girdi. Kalabalıktan ürken at ani bir hareketle kadını yere düşürdü.
ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ
At kalabalıktan kurtulmak isterken etraftaki insanlar çığlıklar içinde kaçıştı.
GÖRÜNTÜLER TEPKİ ÇEKTİ
Görüntülerin sosyal medya üzerinden yayınlanmasından sonra hayvan hakları aktivistleri atın gece kulübüne koyulmasına sert tepki gösterdi. Videonun yayılmasından sonra polisin soruşturma başlattığı belirtildi.
YORUMLAR (38)
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Elektrik alamamis diye kacmisCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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at olasim geldi diyen zat sen at olsaydin ben sana ni bibinersem hayatta asaya inmem herkes suyorumuyapardi kesin zavslli at heeeheeCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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atlagelsaban haahaaCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Serefsiz bar clüb pavyon sapiklari.Yuh sizeCevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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Akılsızı sırtından atan atın düşüncesi: ‘ Öbür tarafta cezanı zaten bulacaksın, bu geceki cezayıda ben vereyim.’Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır