Ortalık karışacak! Mert Hakan'ın, Arda Turan'a, 'Beni G.Saray'a al ağabey, İrfan Can da mutsuz' dediği iddia edildi - Haberler Spor
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Ortalık karışacak! Mert Hakan'ın, Arda Turan'a, "Beni G.Saray'a al ağabey, İrfan Can da mutsuz" dediği iddia edildi

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'ın, Galatasaray kaptanı Arda Turan'a dert yandığı iddia edildi. Mert Hakan'ın, "Nasıl olur bilmiyorum ama beni kurtar ağabey. Galatasaray'da oynamaya hazırım. İrfan Can da çok mutsuz. Pereira ile anlaşamıyoruz" diye konuştuğu öne sürüldü.

Takvim'in haberine göre; Mert Hakan, Galatasaray'a transfer olabilmek için Arda Turan'la görüştü. Fenerbahçe'yi seçtiği için pişman olduğunu Arda Turan'a anlatan Mert'in, "Nasıl olur bilmiyorum ağabey ama beni kurtar. Galatasaray'da oynamaya hazırım" dediği öne sürüldü.

Ortalık karışacak! Mert Hakan'ın, Arda Turan'a, 'Beni G.Saray'a al ağabey, İrfan Can da mutsuz' dediği iddia edildi

"İRFAN CAN DA MUTSUZ"

Mert Hakan, yakın arkadaşı İrfan Can Kahveci'nin de mutsuz olduğunu Arda'ya söylediği ileri sürüldü. Mert Hakan'ın, "İrfan Can da çok mutsuz, Pereira ile anlaşamıyoruz" şeklinde konuştuğu belirtildi.

"ÇOK ÇALIŞ"

Arda Turan'ın da Mert Hakan'a, çok çalışması ve kendini göstermesi gerektiğini, 'ağabey' nasihatinde bulunduğu iddia edildi.

Ortalık karışacak! Mert Hakan'ın, Arda Turan'a,
Haberler.com - Spor Haberleri
Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Haberler.com Haberler.com - Spor Haberleri
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Haber: Ortalık karışacak! Mert Hakan'ın, Arda Turan'a, 'Beni G.Saray'a al ağabey, İrfan Can da mutsuz' dediği iddia edildi - Haberler Spor
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