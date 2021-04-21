Ortalık bir anda karıştı, tekme tokat kavga ettiler
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Ortalık bir anda karıştı, tekme tokat kavga ettiler

Ortalık bir anda karıştı, tekme tokat kavga ettiler
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kırıkkale'de kırmızı ışıkta mendil satan bir grup genç kadının saç saça baş başa kavgasına büyükler de dahil oldu.

Kırıkkale'de kırmızı ışıkta mendil satan bir grup genç kadının saç saça baş başa kavgasına büyükler de dahil oldu. Küçük çocukların dehşetle seyrettiği kavga cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Olay, Kırıkkale'de merkez Alparslan Türkeş Bulvarı Terminal Kavşağı'nda yaşandı. Kırmızı ışıkta bekleyen sürücülere mendil satmaya çalışan bir grup genç kadın, iki küçük çocuğun gözü önünde saç saça baş başa kavga etti. Bir süre sonra arkadan iki kişi de kavgaya dahil oldu. Şahıslar kavgada birbirlerine yumruk ve tekmelerle acımasızca saldırdı.

Kavgaya karışanların hiçbirinde maske olmadığı ve sosyal mesafe kurallarını da hiçe saydıkları görüldü. Bebek yaştaki çocukların dehşetle izlediği kavga, bir süre daha devam ettikten sonra kendiliğinden son buldu. Yaşanan kavga anları, kırmızı ışıkta bekleyen bir sürücü tarafından anbean kaydedildi. - KIRIKKALE

Ortalık bir anda karıştı, tekme tokat kavga ettiler
Ortalık bir anda karıştı, tekme tokat kavga ettiler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika haberleri | Çocukların kavgasına büyükler karıştı, ortalık savaş alanına döndü...Tekmeli yumruklu kavga kamerada
Son dakika haberleri | Çocukların kavgasına büyükler karıştı, ortalık savaş alanına döndü...Tekmeli yumruklu kavga kamerada
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