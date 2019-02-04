Ortalığı Savaş Alanına Çeviren Göçük Kamerada

DENİZLİ Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nin 7 katlı ek hizmet binasındaki yıkım çalışması sırasında, 3'üncü ve 4'üncü katların aniden çökmesiyle ortaya çıkan büyük hasar, günün ağarmasıyla belli oldu. Katların çökme anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nin Saraylar Mahallesi Doktorlar Caddesi'nde daha önce hizmet verilen binanın eski olması nedeniyle bir süre önce yıkım işlemi başlatıldı. Yüklenici firma tarafından iş makineleriyle 7 katlı binanın katları tek tek yıkılmaya başlandı. Çalışmalar sürdürülürken, dün saat 18.00 sıralarında, binanın arka bölümünde, iddiaya göre, iş makinesi operatörünün 2'nci ve 3'üncü kattaki taşıyıcı kolonları yıkması nedeniyle çökme meydana geldi. Çöken 3'üncü ve 4'üncü kattan etrafa molozlar dağıldı. Binanın çökmesiyle Doktorlar Caddesi, toz bulutuyla kaplandı. Yıkılan binanın yanındaki 2 apartman girişi, inşaat atıkları nedeniyle kapanırken, bazı iş yerlerinde de hasar oluştu. Katların çökmesi sırasında bölgede kimsenin bulunmaması, olası faciayı önledi. Çökmenin tatil olan pazar günü meydana gelmesi dolayısıyla birçok iş yerinin kapalı olması da olası yaralanmaları önledi.

ÇÖKME ANI, GÜVENLİK KAMERASINDA

Yıkımı yapılan binadaki çökme anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. Camları kırılan ve klimaları çökme anında inşaat atıkları yüzünden parçalanan sağlık polikliniğin güvenlik kamerasına yansıyan göçükte, katların çökme anı ve ortalığın toz bulutuyla kaplanması saniye saniye kaydedildi.

GÖÇÜK OLACAĞINI ANLAYIP, ÖNLEM ALMIŞLAR

Görüntülerde, yıkımı yapan yüklenici firma çalışanlarının olay olmadan çökme meydana geleceğini fark edip, 5 dakika önce hasar görmemesi için bazı iş yerlerinin cam ve kapılarının önünü büyük tahta plakalarla kapatmaya çalışarak, önlem aldıkları ardından hızla uzaklaştıkları görüldü. Çökme anında cadde ve çevredeki iş yerlerinin içi, toz bulutuyla kaplanırken, ortalık savaş alanına döndü. Çevreye dağılan inşaat atıkları yüzünden sağlık merkezi ve terzinin camları kırıldı, klimaları parçalandı. Günün ağarmasıyla iş yerlerine gelenler, tozla kaplı yerleri temizledi. İnşaat atıkları da yıkım şirketi çalışanlarınca temizlendi.

Bitkisel ürün satışı yapan iş yeri sahibi Yunus Emre Özdilek, bütün ürünlerinin tozla kaplandığını belirterek, "Yıkım başladığından beri sürekli tozla uğraşıyoruz. Gerekli önlemi almadan yıkım yapılıyor. Ürünlerde zarar görüyor. Pazar tatili nedeniyle iş yerlerinin kapalı olması olası bir faciayı önledi. Tek tesellimiz can kaybı ve yaralı olmaması" dedi.

Göçük sırasında camları kırılan ve klimaları parçalanan sağlık merkezinin sorumlusu Gökçe Akkaş ise "Baştan beri yeterli önlem alınmıyor. Şikayetlerimizi yaptık; ancak dinleyen yok. İyi ki iş yerimiz kapalıymış yoksa facia yaşanabilirdi. Bizim camlarımız kırıldı, klimalar parçalandı" diye konuştu.

İnşaat atıklarından en büyük zararı gördüğünü belirten Terzi Erdem Babozan da "Ben ve müşterilerim mağdur olduk. Şu an zarar büyük; camlar kırıldı, makinelerim tozla kaplandı. Müşterilerimin kıyafetleri de tozla kaplandı" dedi.

- Denizli

Kaynak: DHA