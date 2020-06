ORTALIĞI SAVAŞ ALANINA ÇEVİREN ASKER UĞURLAMASINDAKİLER YAKALANDI İstanbul'un çeşitli ilçelerinde asker uğurlama konvoylarında ortalığı savaş alanına çeviren 5 kişi Sivil Trafik Polisi tarafından yakalandı.

İstanbul 'un çeşitli ilçelerinde asker uğurlama konvoylarında ortalığı savaş alanına çeviren 5 kişi Sivil Trafik Polisi tarafından yakalandı. İki kişinin ehliyetine 60 gün süreyle geçici olarak el konuldu. Dört kişiye toplamda 23 bin 76 lira para cezası kesilirken, konvoyda silahla havaya ateş açan T.D. adli işlem yapılmak üzere Polis Merkezine teslim edildi.

İstanbul'da konvoy halinde trafiğe çıkan magandalar, tünelleri trafiğe kapatıp silahlarıyla havaya ateş açmıştı. Yol kesen magandalar otomobillerle "drift" yaparak ve patinaj çekmişti. Ortalığı savaş alanına döndüren magandalar o anları kaydedip sosyal medyada paylaştı. Görüntülerin medyaya yansımasının ardından harekete geçen ekipler çalışma başlattı.

Görüntüleri incelemeye alan polisler, otomobil plakalarını ve sürücüleri tespit etti. Çalışmaların devamında 05 DS 865 plakalı araç sürücüsü C.O., 34 MTE 17 plakalı araç sürücüsü M.K., 34 RG 861 plakalı araç sürücüsü E.Ç., 34 YK 7958 plakalı araç sürücüsü F.A. ve görüntülere yansıyan havaya ateş eden T.D. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliğine bağlı ekipler tarafından yakalandı.

CEZA YAĞDISürücü C.O.' ya "Herhangi bir zorunluluk olmaksızın karayollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el freni çekilmek suretiyle veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi veya kendi etrafında döndürülmesi" maddesine istinaden 6 bin 141 lira idari para cezası uygulandı.Sürücü M.K.'ya "Herhangi bir zorunluluk olmaksızın karayollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el freni çekilmek suretiyle veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi veya kendi etrafında döndürülmesi" maddesinden 6 bin 141 lira para cezası uygulandı. Ayrıca "Sürücü Belgesi Sahiplerinin, sürücü belgelerinin sınıfına göre sürmeye yetkili olmadıkları motorlu araçları sürmeleri" maddesinden bin 228 lira, "Araç kullanırken sürücü belgesini yanında bulundurmamak, yetkililerin her isteyişinde göstermemek" maddesinden 288 lira olmak üzere toplamda 7 bin 657 lira idari para cezası uygulandığı belirtildi. Yakalanan diğer sürücü E.Ç.' ye "Herhangi bir zorunluluk olmaksızın karayollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el freni çekilmek suretiyle veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi veya kendi etrafında döndürülmesi" maddesinden 6 bin 141 lira ve "Sürücü Belgesiz olarak motorlu araç kullanmak" maddesinden 2 bin 473 lira olmak üzere toplamda 8 bin 641 lira idari para cezası uygulandığı öğrenildi. Sürücü F.A.' ya "Kavşaklarda gereksiz olarak duraklamak, yavaşlamak, taşıttan inmek veya araçların motorunu durdurmak" maddesinden 132 lira ve "Farklı okunması veya okunamamasını sağlayacak şekilde tescil plakasında değişiklik yapmak "maddesinden 505 lira, toplamda 637 lira para cezası uygulandığı belirtildi.Kara yolları trafik kanunun maddesine istinaden Trafik İdari para cezası uygulanan M.K. ve C.O.' nun sürücü belgelerine 60 gün süreyle el konuldu.

Sürücü C.O., M.K. ve E.Ç.' ye Türk Ceza Kanunun "Kara, Deniz Hava veya demiryolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya malvarlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır" maddesine istinaden işlem yapılmak üzere ve görüntülere yansıyan T.D. olayda kullanılan kuru sıkı silah ile birlikte adli işlem yapılmak üzere Polis Merkezine teslim edildi.

Kaynak: DHA