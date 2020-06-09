Ortalığı savaş alanına çeviren asker konvoyundakiler yakalandı (1)
Buse PEHLİVAN / İSTANBUL'da asker uğurlama konvoylarında ortalığı savaş alanına çeviren şüpheliler yakalandı.
09.06.2020 12:25 | Son Güncelleme: 09.06.2020 13:40
Buse PEHLİVAN/ İSTANBUL'da asker uğurlama konvoylarında ortalığı savaş alanına çeviren şüpheliler yakalandı.
İstanbul'da geçtiğimiz günlerde asker uğurlama konvoylarında trafiği kesen, halay çeken, havai fişek atan ve ortalığı savaş alanına çevirenler polis ekipleri tarafından yakalandı.
Kaynak: DHA