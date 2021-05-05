Ortalığı karıştıran aldatma iddiası

İlayda Alişan ve Halit Özgür Sarı'nın aşkı konuşulurken, ortaya atılan aldatma iddiası gündem damga vurdu. Sarı bir dönem Devrim Özkan'la aşk yaşadığı ve Özkan'ın o dönem en yakın arkadaşı İlayda Şahin olduğu konuşuluyor. İşte detaylar...

İlayda Alişan ve Halit Özgür Sarı aşkının ortaya çıkışında ihanet olduğu iddia edildi. 'Kardeşlerim' dizisinde yer alan Sarı ile 'Masumiyet'te oynayan Şahin'in birlikteliği konuşulurken, ortaya şok bir iddia atıldı. Sarı'nın daha önce Devrim Özkan'la aşk yaşadığı ve Özkan'ın o dönem en yakın arkadaşı İlayda Alişan olduğu öğrenildi.

Şahin ve Sarı'nın aşkının ortaya çıkmasından sonra Özkan'ın sosyal medyada yazdıkları ise ikiliye gönderme olarak, yazıldı. Özkan'ın bir takipçisinin, "Aldatıldın mı hiç? Öğrendiğinde neler hissettin ve nasıl öğrendin?" sorusuna, "Evet aldatıldım. Hem de arkadaşımla... İki tarafta, 'Öyle bir şey yok tabii ki' dedi. Belli bir yaşa gelmiş insanlara şerefi de ben öğretemem bu saatten sonra... Tepkim tabii ki ayrılmak oldu çok sevmeme rağmen. Ama inanın çok sevdiyseniz bile zamanında artık aklına bile gelmiyor isimleri. Hayat devam ediyor. İyi ve şerefli insanlar umarım hala vardır" yanıtını verdi.

Şahin ve Sarı 'Şampiyon' dizisinde iki sevgiliyi canlandırmıştı.

Kaynak: Snob Magazin