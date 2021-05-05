Ortalığı karıştıran aldatma iddiası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ortalığı karıştıran aldatma iddiası

Ortalığı karıştıran aldatma iddiası
Snob Magazin - Haberler | Magazin

İlayda Alişan ve Halit Özgür Sarı'nın aşkı konuşulurken, ortaya atılan aldatma iddiası gündem damga vurdu. Sarı bir dönem Devrim Özkan'la aşk yaşadığı ve Özkan'ın o dönem en yakın arkadaşı İlayda Şahin olduğu konuşuluyor. İşte detaylar...

İlayda Alişan ve Halit Özgür Sarı aşkının ortaya çıkışında ihanet olduğu iddia edildi. 'Kardeşlerim' dizisinde yer alan Sarı ile 'Masumiyet'te oynayan Şahin'in birlikteliği konuşulurken, ortaya şok bir iddia atıldı. Sarı'nın daha önce Devrim Özkan'la aşk yaşadığı ve Özkan'ın o dönem en yakın arkadaşı İlayda Alişan olduğu öğrenildi.

Şahin ve Sarı'nın aşkının ortaya çıkmasından sonra Özkan'ın sosyal medyada yazdıkları ise ikiliye gönderme olarak, yazıldı. Özkan'ın bir takipçisinin, "Aldatıldın mı hiç? Öğrendiğinde neler hissettin ve nasıl öğrendin?" sorusuna, "Evet aldatıldım. Hem de arkadaşımla... İki tarafta, 'Öyle bir şey yok tabii ki' dedi. Belli bir yaşa gelmiş insanlara şerefi de ben öğretemem bu saatten sonra... Tepkim tabii ki ayrılmak oldu çok sevmeme rağmen. Ama inanın çok sevdiyseniz bile zamanında artık aklına bile gelmiyor isimleri. Hayat devam ediyor. İyi ve şerefli insanlar umarım hala vardır" yanıtını verdi.

Şahin ve Sarı 'Şampiyon' dizisinde iki sevgiliyi canlandırmıştı.

Kaynak: Snob Magazin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Faik Öztrak Ersin Tatar Mustafa Şentop
Magazin Eda Ece Feyza Aktan Hande Erçel Serdar Ortaç
Spor Diego Gomes Cyle Larin Fatih Terim Ali Tandoğan
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Ortalığı karıştıran aldatma iddiası - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.5.2021 03:38:11. #1.15#

title