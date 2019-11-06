Ortaköy'ün terfi hattı çalışmaları tamamlandı

06.11.2019 14:35 | Son Güncelleme: 06.11.2019 14:35

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Manisa genelinde su konusunda sıkıntı yaşanmasını engellemek amacıyla altyapı çalışmalarına devam ediyor. MASKİ ekipleri, Salihli ilçesine bağlı Ortaköy Mahallesi'nde de içme suyu terfi hattı döşeme işi gerçekleştirdi. Mahallenin tamamına yetecek suyun mahalleye ait depolara ulaştırılması amacıyla başlatılan çalışma, İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından tamamlandı.

"Eski hattımız yetersiz geliyordu"

Ortaköy Mahalle Muhtarı İhsan İlhan, "Mahallemiz eski deyişle, birkaç bağlı köyden oluşuyor ve bunları besleyen 2 adet içme suyu depomuz mevcut. Şimdi döşenen yeni hattımızla bu depoların her ikisine birden su vereceğiz. Eskiden hat yetersiz geldiği için bağlıların bir kısmına su ulaşmıyordu. Şimdi hattımız döşendi. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler