Ortaköy Mahalle Konağı açılış için gün sayıyor

Mamak Belediyesi tarafından inşa edilen Ortaköy Mahalle Konağı, 12 Şubat Cumartesi günü hizmete açılacak.

Geleneksel köy konakları ve köy odalarını modern hali ile yaşatarak bölge halkının hizmetine sunan Mamak Belediyesi, Ortaköy Mahalle Konağı'nı 12 Şubat Cumartesi günü saat 14.00'de hizmete açacak. Düğün, nişan, toplantı, yemek ve cenaze gibi insanların bir araya geldiği durumlarda hizmet verecek olan köy konağı, modern, geniş ve kullanışlı mimarisiyle halkın kına gecesi, asker uğurlaması, taziye ve özellikle kış aylarında akşamları muhabbet edebileceği ve hoşça vakit geçirebileceği bir mekan olacak.

"Değerlerimize sahip çıkıyoruz"

Mamak'ta yapılan sosyal yatırımların ilçenin marka değerini artırdığını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "İlçeye kazandırdığımız mahalle konakları ile vatandaşlarımızın sosyal, kültürel ve sportif hayatlarına da katkı sağlıyoruz. Bizim kültürümüzde mahalle kavramı birlik ve beraberliğin yanı sıra dayanışmanın da en önemli simgesidir. Değerlerimize sahip çıkarak mahalle kültürünü yaşatacak projelerimizi ilçemize kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Açılışımıza da tüm hemşerilerimizi bekliyoruz" dedi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Yerel