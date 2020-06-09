Ortaköy Kumpirciler Çarşısı'ndaki dükkanların yıkımına başlandı
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Ortaköy Kumpirciler Çarşısı'ndaki dükkanların yıkımına başlandı

Ortaköy Kumpirciler Çarşısı'nda dün akşam saatlerinde çöken yolun üstünde bulunan dükkanların yıkımına başlandı.

Ortaköy Kumpirciler Çarşısı'ndaki dükkanların yıkımına başlandı
09.06.2020 18:35 | Son Güncelleme: 09.06.2020 19:40

Ortaköy Kumpirciler Çarşısı'nda dün akşam saatlerinde çöken yolun üstünde bulunan dükkanların yıkımına başlandı.

Dün akşam saat 23.10 sıralarında Ortaköy'de bulunan ve Kumpirciler Çarşısı olarak bilinen sokakta yol üzerinde çökme yaşanmış, caddedeki dükkanlar kullanılamaz hale gelmişti. Çökmenin meydana geldiği anda yol üzerinde olan bir vatandaş da hafif şekilde yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı. Olayın ardından sabah saatlerinden itibaren ekiplerce yapılan çalışmalar sonucu sokak üzerinde bulunan dükkanların yıkımına karar verildi.

Kumpirciler Çarşısı olarak bilinen sokaktaki dükkanların yıkımına, içerisindeki malzeme ve araç gereçlerin boşaltılmasının ardından başlandı. Yıkım çalışmasının ilerleyen saatlerde sona ereceği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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