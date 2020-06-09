ORTAKÖY KUMPİRCİLER ÇARŞISI'NDAKİ ÇÖKME ANI KAMERADA
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ORTAKÖY KUMPİRCİLER ÇARŞISI'NDAKİ ÇÖKME ANI KAMERADA

Beşiktaş, Ortaköy'de bulunan Kumpirciler Çarşısı'nda dün gece 23.00 sıralarında meydana gelen çökme anı bir kumpircinin güvenlik kamerasına yansıdı.

ORTAKÖY KUMPİRCİLER ÇARŞISI'NDAKİ ÇÖKME ANI KAMERADA
09.06.2020 10:28 | Son Güncelleme: 09.06.2020 11:15

Beşiktaş, Ortaköy'de bulunan Kumpirciler Çarşısı'nda dün gece 23.00 sıralarında meydana gelen çökme anı bir kumpircinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde yolun çöktüğü anda bazı vatandaşların çukura düştüğü görülüyor. Olayın ardından etraftaki vatandaşların çukurdaki insanları kurtarmaya çalışması da görüntülere yansıyor. Olayda yaralanan 1 kadın vatandaşlar tarafından çukurdan çıkartılmış ve olay yerine gelen bir ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. 

Görüntü dökümü:

---------------Çökme anı-Çukura düşenler-Vatandaşların kurtarma çalışmaları

 


- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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