ORTAKÖY KUMPİRCİLER ÇARŞISI'NDA DÜKKANLAR YIKILIYOR (2)
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ORTAKÖY KUMPİRCİLER ÇARŞISI'NDA DÜKKANLAR YIKILIYOR (2)

Ortaköy'de, kumpurcilerin bulunduğu sokakta çökme meydana gelmesinin ardından boşaltılan dükkanların yıkımına başlandı.

ORTAKÖY KUMPİRCİLER ÇARŞISI'NDA DÜKKANLAR YIKILIYOR (2)
09.06.2020 17:44 | Son Güncelleme: 09.06.2020 18:09

Ortaköy'de, kumpurcilerin bulunduğu sokakta çökme meydana gelmesinin ardından boşaltılan dükkanların yıkımına başlandı. Belediye ekipleri bir yandan dükkanları yıkarken diğer yandan da enkaz kaldırma çalışmalarını sürdürüyor.Sokakta bulunan 16 dükkanın yıkım ve enkaz kaldırma işlemlerinin tamamlanmasının ardından alt yapı ve zemin güçlendirme çalışmalarına başlanacağı bildirildi. Çalışmaların 15 gün içinde tamamlanması bekleniyor.

- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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