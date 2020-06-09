Ortaköy kumpirciler Çarşısı'nda dükkanlar yıkılıyor
Ortaköy'de, kumpurcilerin bulunduğu sokakta çökme meydana gelmesinin ardından boşaltılan dükkanların yıkımına başlandı.
09.06.2020 17:42 | Son Güncelleme: 09.06.2020 18:10
Ortaköy'de, kumpurcilerin bulunduğu sokakta çökme meydana gelmesinin ardından boşaltılan dükkanların yıkımına başlandı. Belediye ekipleri bir yandan dükkanları yıkarken diğer yandan da enkaz kaldırma çalışmalarını sürdürüyor.
- İstanbul
Sokakta bulunan 16 dükkanın yıkım ve enkaz kaldırma işlemlerinin tamamlanmasının ardından alt yapı ve zemin güçlendirme çalışmalarına başlanacağı bildirildi. Çalışmaların 15 gün içinde tamamlanması bekleniyor.
- İstanbul
Kaynak: DHA