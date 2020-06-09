ORTAKÖY KUMPİRCİLER ÇARŞISI'NDA DÜKKANLAR YIKILIYOR (1)
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ORTAKÖY KUMPİRCİLER ÇARŞISI'NDA DÜKKANLAR YIKILIYOR (1)

Murat DELİKLİTAŞ / İSTANBUL DHABeşiktaş Kumpirciler Çarşısında 1 kişinin yaralanmasına neden olan çökmenin ardından tahliye edilen dükkanların yıkılmasına başlandı.

ORTAKÖY KUMPİRCİLER ÇARŞISI'NDA DÜKKANLAR YIKILIYOR (1)
09.06.2020 17:22 | Son Güncelleme: 09.06.2020 18:12

Murat DELİKLİTAŞ/ İSTANBUL DHA

Beşiktaş Kumpirciler Çarşısında 1 kişinin yaralanmasına neden olan çökmenin ardından tahliye edilen dükkanların yıkılmasına başlandı. Yıkımın sona ermesinin ardından zemin güçlendirme çalışmalarının yapılacağı öğrenildi. 

Kaynak: DHA

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