Ortaköy Er Meydanına ek tribün yapılıyor
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Ortaköy Er Meydanına ek tribün yapılıyor

Ortaköy Er Meydanına ek tribün yapılıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Yunusemre Belediyesi, bu yıl 5'incisi düzenlenecek Yuntdağı Geleneksel Yağlı Pehlivan Güreşleri için hazırlanan er meydanına ek tribün inşa ediyor.

Yunusemre Belediyesi, bu yıl 5'incisi düzenlenecek Yuntdağı Geleneksel Yağlı Pehlivan Güreşleri için hazırlanan er meydanına ek tribün inşa ediyor.

Geleneksel sporlara ilgiyi artırmak amacıyla Yuntdağı'nda yağlı pehlivan güreşleri düzenleyen Yunusemre Belediyesi, güreşseverlerin daha konforlu bir ortamda müsabakaları izleyebilmesi için er meydanında bulunan tribünlerde kapasite artırımına gidiyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Yunusemre Belediyesi işbirliğinde gerçekleştirilen çalışma ile Ortaköy Er Meydanında bin 400 kişilik tribün ve çeşitli hizmetlerin verilebileceği alanlar yapılacak. Yapılan inşa çalışması ile tesise duş, tuvalet, dinlenme alanı, yönetim ofisi, soyunma kabini, sağlık ve hakem odası kazandırılacak. Ortaköy Er Meydanında Türkiye'nin sayılı güreş etkinliklerinden birini yaptıklarını belirten Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, yeni yapılan ilave tribün inşaatı ile er meydanında artık daha fazla güreşsever ağırlayabileceklerini belirtti.

Bin 400 kişilik ek tribün yapılıyor

Başkan Çerçi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Ortaköy Er Meydanımızda inşallah bu yıl 5. Yuntdağı Yağlı Pehlivan Güreşlerimizi düzenleyeceğiz. Yunusemre Belediyemiz ve Gençlik Spor İl Müdürlüğümüzün işbirliği ile bin 400 kişilik tribün inşa ediyoruz. Tribünlerimizin altında da sporcularımız ve hakemlerimizin ihtiyacı olan duş, tuvalet, dinlenme alanı, yönetim ofisi, soyunma kabini, sağlık odası ve hakem odası inşa ediyoruz. Çalışmamız tamamlandığında Ortaköy er meydanımız artık daha konforlu bir hale gelecek" dedi.

Yeni yapılan ek tribünle birlikte Ortaköy Er Meydanının 4 bin 100 kişi kapasiteye ulaşacağı öğrenildi. - MANİSA

Ortaköy Er Meydanına ek tribün yapılıyor
Ortaköy Er Meydanına ek tribün yapılıyor
Ortaköy Er Meydanına ek tribün yapılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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