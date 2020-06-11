Ortaköy'deki İSKİ kazısında bulunan tarihi kalıntılar havadan fotoğraflandı BEŞİKTAŞ'ta Ortaköy Meydanı'nda İSKİ tarafından yapılan atık su ve yağmur suyu kanallarının yenilenmesi çalışmaları sırasında, tarihi kalıntılara rastlandı.

BEŞİKTAŞ'ta Ortaköy Meydanı 'nda İSKİ tarafından yapılan atık su ve yağmur suyu kanallarının yenilenmesi çalışmaları sırasında, tarihi kalıntılara rastlandı. kalıntılar havadan fotoğraflandı.

Kalıntının bulunduğu alanın çevresi zabıta ekipleri tarafından kapatıldı ve inceleme yapılması için İstanbul Anıtlar Kurulu'na haber verildi. Anıtlar kurulu görevlileri gelip gerekli incelemeleri yaptıktan sonra kurul tarafından, kalıntıların ne olduğu ve ne yapılacağına karar verilecek. Kalıntıların çıktığı alandaki İSKİ çalışmaları durduruldu.

- İstanbul

Kaynak: DHA