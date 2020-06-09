Ortaköy'deki göçükte dükkanı boşaltan esnaf: "Tam sezon açıldı, böyle üzücü bir olay gerçekleşti"
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Ortaköy'deki göçükte dükkanı boşaltan esnaf: "Tam sezon açıldı, böyle üzücü bir olay gerçekleşti"

Beşiktaş Ortaköy'de araç trafiğine kapalı olan kumpircilerin olduğu sokakta çökme meydana geldi.

Ortaköy'deki göçükte dükkanı boşaltan esnaf:
09.06.2020 09:11 | Son Güncelleme: 09.06.2020 09:15

Beşiktaş Ortaköy'de araç trafiğine kapalı olan kumpircilerin olduğu sokakta çökme meydana geldi. Çökmenin olduğu sokakta gündüz görüntüsü ortaya çıkarken, göçük tehlikesi nedeniyle sokaktaki tüm dükkanlar gece boşaltıldı.

Olay, dün gece saat 23.30 sularında Beşiktaş Ortaköy Mecidiye Köprüsü Sokak Kumpirci dükkanlarının olduğu yerde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, araç trafiğine kapalı olan sokakta henüz bilinmeyen bir nedenle yolda göçük olmuş, kumpir almaya çalışan 1 kadı ise hafif yaralanmıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın Beşiktaş Emniyet Müdürlüğü'ne Devriye Amirliğine bağlı çarşı ve mahalle diye tabir edilen ekiplerce kurtarılmış ve sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmıştı.

Çarşının altında bulunan tarihi tonozun kemerinde oluşan çökme nedeniyle gerçekleştiği ileri sürüldü. Göçük tehlikesi nedeniyle sokakta bulunan tüm dükkanlar gece boyunca boşaltıldı.

Esnafların taşınma işlemleri sürürken, çökmenin gündüz görüntüsü ortaya çıktı. Facianın eşinden dönüldüğü göçük nedeniyle sokak giriş çıkışları kapatıldı, olayı bilmeyen vatandaşlar ise sokağın başından döndüğü görüldü.

"Tam sezon açılıyordu, bu üzücü olay gerçekleşti"

Salgın nedeniyle iş yapamadıklarını ve tam sezonun başlagıcında böyle bir durumun kendilerini daha çok mağdur ettiklerini söyleyen esnaf Cenk Çelik, "Üç aydan beri kapalıyız, mağduruz zaten koronadan dolayı. Bismillah dedik, geçen hafta açtık dükkanlarımızı, bu ters olay oldu. şimdi beklemedeyiz, ne olacak ne bitecek. Dükkanlarımızı boşalttık, bu saatten sonra bekliyoruz. Bir kadın yaralanmış. Tam sezon açılıyordu, bir hareketlenme olacaktı, maalesef bu üzücü olay gerçekleşti. Bilmiyoruz ne olacak. Bundan sonra belediyemizin bize olan desteklerini bekliyoruz. Burası zemin sağlamlaştırılacak ve belediyemiz yeniden bir planlamayla bizi buralara geçirecek. Burası Dereboyu Caddesi, buranın altından dere geçiyor" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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