Son dakika haber! ORTAKÖY'DE YANGIN:  1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ (2)

Mustafa ESEN- İSTANBUL DHA - BEŞİKTAŞ Ortaköy'de 3 katlı bir binada yangın çıktı. Alev alev yanan binaya müdahale için itfaiye ekipleri sevkedildi. Yangında evde mahsur kalan 85 yaşındaki Şakir Kaba hayatını kaybetti. Kaba'nın solunum cihazına bağlı olarak yaşamını sürdürdüğü ve yatalak olduğu belirtildi.

Demirören Haber Ajansı - Güncel