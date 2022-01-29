Son dakika haber! ORTAKÖY'DE YANGIN:  1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ (2) - Haberler
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Son dakika haber! ORTAKÖY'DE YANGIN:  1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ (2)

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haber! ORTAKÖY'DE YANGIN:  1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ (2)

Son dakika haberlerine göre BEŞİKTAŞ Ortaköy'de 3 katlı bir binada yangın çıktı.

Mustafa ESEN- İSTANBUL DHA - BEŞİKTAŞ Ortaköy'de 3 katlı bir binada yangın çıktı. Alev alev yanan binaya müdahale için itfaiye ekipleri sevkedildi. Yangında evde mahsur kalan 85 yaşındaki Şakir Kaba hayatını kaybetti. Kaba'nın solunum cihazına bağlı olarak yaşamını sürdürdüğü ve yatalak olduğu belirtildi.

Son dakika haber! ORTAKÖY'DE YANGIN:  1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ (2)

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Yangın, Güncel, Haber

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