Ortaköy'de yağmur suyu ile atık su ayrıştırılacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Ortaköy'de başlattığı proje çerçevesinde yağmur suyuyla atık suyu ayrıştırılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Ortaköy'de başlattığı proje çerçevesinde yağmur suyuyla atık suyu ayrıştırılacak.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürü Raif Mermutlu, yaptığı yazılı açıklamada, proje bittiğinde, Ortaköy sahilinin artık kokmayacağını belirtti.

Mermutlu, atık su ile yağmur suyunun aynı kanaldan denize ulaşıyor olmasının beraberinde ciddi sorunlar getirdiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Proje hayata geçtiğinde atık su ve yağmur suyu birbirinden ayrıştırılacak. Burada yıllarca karışık sistem çalışan bir tonoz (eski atık su kanalı) hattımız vardı ve kesit yetersizdi. Yağmur yağdığı zaman taşkınlara sebep oluyordu ve eski olduğu için de çökme tehlikesi vardı. Biz şu anda burada kesiti 4 metrekareden 12 metrekareye çıkarıyoruz. Böylelikle yağan yağmurun çok rahat bir şekilde denize ulaşımını sağlıyoruz. Bunun yanında kanalizasyon hattını da yağmur suyundan ayrıştırıyoruz. Bütün yağmur denize ulaşırken, atık sular da arıtma tesisine ayrışmış bir şekilde gidecek. Bu bize aynı zamanda elektrik masrafında da önemli bir avantaj sağlayacak. Proje, haziran ayı sonunda tamamlanacak."

Kaynak: AA