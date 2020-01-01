Ortaköy'de vatandaşlar havai fişek gösterisiyle yeni yıla girdi
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Ortaköy'de vatandaşlar havai fişek gösterisiyle yeni yıla girdi

Yılbaşı kutlamaları için Ortaköy Meydanı'nı tercih eden vatandaşlar yeni yıla havai fişek gösterisi eşliğinde girdi.

01.01.2020 00:23 | Son Güncelleme: 01.01.2020 00:28
Ortaköy'de vatandaşlar havai fişek gösterisiyle yeni yıla girdi

kutlamaları için 'nı tercih eden vatandaşlar yeni yıla havai fişek gösterisi eşliğinde girdi. DJ performansıyla doyasıya eğlenen vatandaşlar coşku dolu anlar yaşadı.


Yılbaşı kutlamaları için Ortaköy Meydanı'nı tercih eden binlerce vatandaş yeni yıla 'merhaba' dedi. Saatlerin 00.00'ı göstermesiyle 10'dan geriye sayan vatandaşlar yeni yıl coşkusunu birlikte yaşadı. Havai fişek gösterisi eşliğinde 2020'yi karşılayan vatandaşlar renkli görüntüler oluşturdu. DJ performansıyla doyasıya eğlenen binlerce vatandaş coşku dolu anlar yaşadı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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