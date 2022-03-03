Ortaköy'de otelde 7. kattan düşen kadın hayatını kaybetti

Sır ölümün detayları belli oldu:

Çiftin yaklaşık 1 hafta önce Almanya'dan yurda giriş yaparak otele yerleştikleri öğrenildi

Olaydan önce alkol aldıkları öğrenilen çiftin çok kez kavga ettiği ortaya çıktı

İSTANBUL - Ortaköy'de ünlü bir otelin 7. katından gece saatlerinde beton zemine düşerek ağır yaralanan 40 yaşındaki kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yaklaşık 1 hafta önce Almanya'dan yurda giriş yaptığı öğrenilen çiftin, olaydan önce alkol aldıkları ve çok kez kavga ettiği ortaya çıktı. Olayda yüzünde tırnak izleri olan kadının eşi gözaltına alınırken, Beşiktaş polisi olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğunu araştırıyor.

Beşiktaş Ortaköy'de dün saat 01.00 sıralarında meydana gelen olayda bir kadın, ünlü bir otelin 7'nci katından henüz belirlenemeyen bir nedenle beton zemine düşerek ağır yaralanmıştı. Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan kadını yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına almıştı. Hastanede müdahale edilen 40 yaşındaki Ebru C. hayatını kaybetti.

Alkol alıp hem dışarıda hem otelde kavga etmişler

Olayın ardından çalışma başlatan Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, görgü şahitlerinin ifadesine başvurarak güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Yapılan incelemeler sonucunda kadının otele birlikte geldiği eşi Özgür A. gözaltına alındı. Çalışmalara devam eden polis ekipleri, çiftin geçtiğimiz 25 Şubat Cuma günü Almanya'nın Hamburg kentinden yurda giriş yaparak otele yerleştikleri belirlendi. Olay günü akşam saatlerinde otelden çıkarak bir mekanda alkol aldıkları öğrenilen çiftin, çok kez kavga ederek otel odasına girdikleri ve burada da kavga etmeyi sürdürdükleri bilgisine ulaşıldı.

Beşiktaş polisi cinayet mi yoksa intihar mı olduğunu araştırıyor

Öte yandan Beşiktaş polisinin yaptığı detaylı çalışmada çiftin odaya girdiği esnada kadının altında etek olduğunu ancak düştükten sonra altında sadece kilotlu çorap olduğu öğrenildi. Ayrıca kavga esnada otel odasından çıkan kadının eşi tarafından kısa sürekli sürüklemeyle tekrardan odaya sokulduğu ve kadın düştükten sonra eşinin ise hemen odadan çıktığı tespit edildi.

Yüzünde tırnak izleri olan şahıs gözaltında

Çiftin 20 yaşlarında da bir çocukları olduğu belirlenirken, yüzünde boğuşma sonucu tırnak izleri olan kadının eşi Beşiktaş polisi tarafından emniyete götürüldü. Polis olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğunu araştırıyor.