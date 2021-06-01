Ortaköy'de ofiste yangın paniği
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ortaköy'de ofiste yangın paniği

Ortaköy'de ofiste yangın paniği
İhlas Haber Ajansı / Ömer Faruk Yıldız - Haberler | 3. Sayfa

Ortaköy'de ofiste yangın paniği İki katlı bir binanın üst katındaki ofiste çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü Alarm sisteminin devreye girmesiyle oluşan yangın paniği cep telefonu kamerasına böyle yansıdı Beşiktaş'ta iki katlı bir binanın ikinci katında bulunan...

Ortaköy'de ofiste yangın paniği

İki katlı bir binanın üst katındaki ofiste çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü

Alarm sisteminin devreye girmesiyle oluşan yangın paniği cep telefonu kamerasına böyle yansıdı

İSTANBUL - Beşiktaş'ta iki katlı bir binanın ikinci katında bulunan ofiste yangın çıktı. Ofiste çalışanlar alarm sisteminin devreye girmesiyle kendilerini dışarıya atarken, çalışanların panik anları cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.

Olay saat 11.30 sıralarında Beşiktaş Ortaköy Mahallesi Ambarlıdere Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre iki katlı bir binanın ikinci katında bulunan ofiste elektrik panosunda yangın çıktı. Dumanlar ofisin içini kaplarken, içeride bulunanlar kendilerini can havliyle dışarı attı. Panik anları ise çalışanlardan birisinin cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Ofisin alarm sistemlerinin devreye girmesi ile çalışanlar kendilerini dışarıya attı. Dışarıya çıkan çalışanlar, hemen itfaiye ekiplerini aradı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına anında müdahale etti. Ardından yoğun duman olan ofiste duman tahliyesi yapan itfaiye ekipleri çalışmalarını tamamladıktan sonra olay yerinden ayrıldı.

Ortaköy'de ofiste yangın paniği
Ortaköy'de ofiste yangın paniği
Ortaköy'de ofiste yangın paniği
Ortaköy'de ofiste yangın paniği
Ortaköy'de ofiste yangın paniği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ömer Faruk Yıldız

Yanan binanın 2. katında mahsur kalınca böyle atladı
Yanan binanın 2. katında mahsur kalınca böyle atladı
Evini yakan kadın, apartman kapısını kilitleyip kaçtı! Bina sakinleri son anda kurtuldu
Evini yakan kadın, apartman kapısını kilitleyip kaçtı! Bina sakinleri son anda kurtuldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Mustafa Varank Binali Yıldırım Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Hadise Oğuzhan Koç Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Merih Demiral Nihat Özdemir Sergen Yalçın Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ortaköy'de ofiste yangın paniği - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.06.2021 12:56:43. #1.13#

title