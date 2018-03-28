Ortaköy'de Gece Kulübü Önünde Silahlı Kavga: Ölü ve Yaralılar Var (1)

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ -Ozan URAL/ İSTANBUL DHA

Ortaköy'de bir gece kulübü önüde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle silahlı kavga yaşandı. Olayda bir kişi ölürken yaralıların da olduğu öğrenildi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Görüntü dökümü

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-Kulüp önünden görüntü

-Yerdeki cest

-Özel harekat polisleri

-genel ve detaylar