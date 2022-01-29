Son dakika haberleri... Ortaköy'de feci yangın: 1 ölü

Ortaköy'de 3 katlı ahşap binada çıkan yangın sonucu 85 yaşındaki Şakir Kaba hayatını kaybetti. Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.

Ortaköy Mecidiye Mahallesi Gözlükçü Sokakta bulunan üç katlı ahşap binada saat 15.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. 85 ve 75 yaşlarındaki karı kocanın yaşadığı öğrenilen binadan çıkan dumanları gören vatandaşlar, evdekileri kurtarmak için içeri girdi. Vatandaşların müdahalesiyle 75 yaşındaki Nazmiye Kaba dışarı çıkartıldı ancak binadan yükselen duman ve alevler solunum cihazına bağlı olduğu öğrenilen 85 yaşındaki Şakir Kaba'ya ulaşılmasını engelledi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevler içindeki binaya müdahale etmeye başladı.

85 YAŞINDAKİ ŞAKİR KABA YANGINDA HAYATINI KAYBETTİ

İtfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu yangını söndürdü. Binaya giren sağlık ekipleri içeride kalan ve KOAH'lı olduğu öğrenilen Şakir Kaba'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından olay yeri inceleme ekipleri de bina içindeki çalışmalarına başladı.

"MAKİNEYE BAĞLI OLDUĞU İÇİN ONU KURTARAMAMIŞLAR"

Yangında hayatını kaybeden Şakir Kaba'nın damadı olduğu öğrenilen İzzet Demirel, "Ben başka bir yerde oturuyordum. Bana komşular kayınpederimin evinin yandığını söyledi. Kayınvalideyi komşular kurtarmışlar ama kayınpeder içeride kalmış. O makineye bağlı olduğu için onu kurtaramamışlar. Şu an hala içeride. Yangının neyden çıktığını bilmiyorum. Burada karı koca yaşıyorlardı. Biz gelip gidip yemeklerini veriyorduk, ilaçlarını kullandırıyorduk" dedi.

"YAŞLI TEYZEYİ ÇIKARDIK AMA YAŞLI AMCA İÇERİDE KALDI"

Nazmiye Kaba'yı içeriden çıkardıklarını ama Şakir Kaba'yı kurtaramadıklarını söyleyen Murat Arslan isimli vatandaş ise "Yangın tüpü istendi. Hemen alıp ikinci kata çıktım. Bir anda patlama oldu ama ne patladığını bilmiyorum. Yaşlı teyzeyi dışarı çıkardık ama yaşlı amca içeride kaldı. Bir şey yapamadık. Sonra da her yanı alev sardı" diye konuştu.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sürerken, polisin yangınla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.

(Yunus Emre Şeker - Batuhan Altınbaş/İHA)