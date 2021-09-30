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ORTAKÖY'DE DENİZDE CESET BULUNDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
ORTAKÖY'DE DENİZDE CESET BULUNDU

ORTAKÖY Sahili açıklarında denizde erkek cesedi bulundu.

ORTAKÖY Sahili açıklarında denizde erkek cesedi bulundu. Deniz polisi tarafından iskeleye çıkartılan ceset, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü. Beşiktaş Ortaköy Sahili açıklarında sabah saatlerinde denizde ceset görenler durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine deniz polisi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, denizdeki cesedi Ortaköy İskelesi'ne çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede cesedin 50 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu belirlenirken, cesedin üzerinden kimlik çıkmadığı öğrenildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından ceset, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.

- İstanbul

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