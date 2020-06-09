Ortaköy'de çöken yola vatandaşlar böyle düştü
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Ortaköy'de çöken yola vatandaşlar böyle düştü

Ortaköy'de çöken yola vatandaşlar böyle düştü Kumpircilerin bulunduğu sokakta yolun çökme anı kamerada Beşiktaş Ortaköy'de kumpircilerin olduğu sokakta yolun çöktüğü ve vatandaşların içine düştüğü anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

09.06.2020 21:59 | Son Güncelleme: 09.06.2020 22:05

Ortaköy'de çöken yola vatandaşlar böyle düştü

Kumpircilerin bulunduğu sokakta yolun çökme anı kamerada

İSTANBUL - Beşiktaş Ortaköy'de kumpircilerin olduğu sokakta yolun çöktüğü ve vatandaşların içine düştüğü anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Dün gece saat 23.30 sularında Beşiktaş Ortaköy Mecidiye Köprüsü Sokak Kumpirci dükkanlarının olduğu yerde henüz bilinmeyen bir nedenle yolda göçük meydana gelmişti. Bir kişinin hafifi şekilde yaralandığı olayı anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yolun çöktüğü ve kadının çökmeyle acıkan çukurun içine düştüğü görülüyor. Çevrede bulunan vatandaşların da büyük panik yaşadığı görülüyor.

Ortaköy'de çöken yola vatandaşlar böyle düştü

Kaynak: İHA

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