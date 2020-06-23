Ortaköy'de cadde sular altına kaldı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından beklenen yağmur başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından beklenen yağmur başladı.

Yağmur ile birlikte Beşiktaş Ortaköy'de cadde sular altında kaldı.

İstanbul'da Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından beklenen yağmur başladı. Yağmur ile birlikte Beşiktaş Ortaköy'de cadde sular altına kaldı. Sular ile birlikte caddede bulunan bazı şeyler sürüklenmeye başladı. Vatandaşlar dükkanlarına su girmemesi için uğraştı.

(İHA)

Kaynak: İHA