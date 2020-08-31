Ortaklar Çöp Şiş ve Germencik Ekşili Tavuk yemeğine coğrafi işaret
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ortaklar Çöp Şiş ve Germencik Ekşili Tavuk yemeğine coğrafi işaret

Germencik Belediye Başkanı Öndeş yaklaşık 8 ay süren bir çalışmanın ardından Germencik'e ait önemli iki ürüne coğrafi işaret için tescil aldıklarını ifade etti.

Ortaklar Çöp Şiş ve Germencik Ekşili Tavuk yemeğine coğrafi işaret
31.08.2020 15:06 | Son Güncelleme: 31.08.2020 16:43

Germencik Belediye Başkanı Öndeş yaklaşık 8 ay süren bir çalışmanın ardından Germencik'e ait önemli iki ürüne coğrafi işaret için tescil aldıklarını ifade etti. Türk Patent ve Marka Kurumuna Germencik Ekşili Tavuk yemeği ve Meşhur Ortaklar Çöp Şişi için yaptıkları coğrafi işaret başvurusunun onay aldığını söyledi.

Germencik'in marka değerini arttırmak için önemli çalışmalar yürüten Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş bir projeyi daha hayata geçirerek bu anlamda önemli bir başarıya imza attı. Germencik Ekşili Tavuk yemeğinin coğrafi işaretler arasında müstesna bir yere sahip olduğunu ve bir ilki gerçekleştirdiklerini ifade eden Belediye Başkanı Fuat Öndeş şunları kaydetti: "Hıdırbeyli Mahallesine has bir lezzet olarak ortaya çıkan ekşili tavuk yemeği 1937 yılında gerçekleşen Büyük Ege Manevrası esnasında Germencik'i ziyaret eden Mustafa Kemal Atatürk ve bölgede konuşlanan askerlere ikram edilmesi ve Atatürk tarafından beğenilmesi sebebiyle yemek halk arasında manevi bir değere kavuşmuştur. Gazi Paşa Hıdırbeyli halkının orduyu iyi ağırlaması sebebiyle bir madalya ile ödüllendirmiştir. Bu kıymetli yadigarı belediyemizde bu gururla muhafaza ediyoruz. Bizler buradan yola çıkarak yemeği değerli kılan ve hikayesi Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e dayanan ekşili tavuk yemeğini koruma altına almak ve markalaştırarak gelecek nesillere aktarılması için başvuruda bulunduk ve nihayetinde onay aldık. Bu yönüyle Germencik Ekşili Tavuk yemeği Türk Patent ve Marka Kurumu tarihinde bugüne kadar verilen tüm coğrafi işaretler arasında Atatürk ile ilgili olan ilk coğrafi işaret oldu. Böyle bir projenin gerçekleşmesine vesile olmak ve 30 Ağustos Zafer Bayramı'na denk gelmesi nezdimizde ayrıca bir gurur ve mutluluk oluşturdu.

"Ortaklar Çöp Şiş Ortaklar'da yenir"

Ortaklar Çöp Şişi'nin coğrafi işaret olarak tescillenmesi ilgili de önemli açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Öndeş Ortaklar Çöp Şiş Ortaklar'da yenir, biz dünyaya mal olmuş bu lezzeti korumaya almış olduk dedi. Öndeş, "Ortaklar denince akla ilk çöp şiş geliyor. Yıllar evvel tablalarda seyyar olarak trenlerde satışı yapılan Ortaklar Çöp Şişi bugün Ortaklar ve civarında bulunan restoranlarda bu isimle satışı yapılıyor. Öyle ünlü bir lezzet ki memleketin her yerinde Ortaklar Çöp Şiş adı altında satışının yapıldığını tespit ettik. Bu lezzet buraya ait ve başka şehirlerde her önüne gelenin Ortaklar Çöp Şiş tabelası koymasını istemiyoruz. Bu sebeple buraya ait bir lezzeti coğrafi işaret vasıtasıyla doğduğu topraklara tescilledik. Ortaklar Çöp Şiş Ortaklar'da Germencik Ekşili Tavuk Germencik'te yenir. Tüm herkesi bu lezzetleri deneyimlemeye davet ediyorum.

Çöp şişçilerden teşekkür

Ortaklar Çöp Şişinin coğrafi işaret almasını büyük bir memnuniyetle karşılayan çöp şişçiler Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş'e teşekkür etti. Ortaklar'a ait bir lezzetin korunması için gösterilen çaba sebebiyle mutluluk duyduklarını ifade ettiler. - AYDIN

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Korona neden bitmiyor? Uyarıya rağmen maskesini kapatmayan kasiyerin umursamaz tavırları kamerada 3. Sayfa
Korona neden bitmiyor? Uyarıya rağmen maskesini kapatmayan kasiyerin umursamaz tavırları kamerada
Ünlü motosikletçi Miguel Oliveira, 11 yıldır gizli ilişkisi olduğu üvey kardeşiyle nişanlandı Spor
Ünlü motosikletçi Miguel Oliveira, 11 yıldır gizli ilişkisi olduğu üvey kardeşiyle nişanlandı
Suudi Arabistan'ın karantina merkezlerindeki göçmenler insanlık dışı koşullarda yaşıyor Dünya
Suudi Arabistan'ın karantina merkezlerindeki göçmenler insanlık dışı koşullarda yaşıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın satışa çıkardığı bir kasa balık 1.7 milyon TL'ye alıcı buldu Ekonomi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın satışa çıkardığı bir kasa balık 1.7 milyon TL'ye alıcı buldu
Kemer'de su altını fotoğraflamak isteyen dalgıçlardan kaçmayan Hürrem ilgi odağı oldu Yaşam
Kemer'de su altını fotoğraflamak isteyen dalgıçlardan kaçmayan Hürrem ilgi odağı oldu
Fenerbahçe, Vedat Muriqi için Lazio ile 20 milyon euro karşılığında anlaştı Spor
Fenerbahçe, Vedat Muriqi için Lazio ile 20 milyon euro karşılığında anlaştı
Milli takımın Macaristan ve Sırbistan karşısında giyeceği yeni formaları tanıtıldı
Milli takımın Macaristan ve Sırbistan karşısında giyeceği yeni formaları tanıtıldı
Son Dakika: Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 471,5 liradan işlem görüyor
Son Dakika: Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 471,5 liradan işlem görüyor
Oyuncu Demet Evgar, babaannesinin cenazesinde gözyaşlarına boğuldu
Oyuncu Demet Evgar, babaannesinin cenazesinde gözyaşlarına boğuldu
İkinci el araç ticaretinde yetki belgesi zorunluluğu bugün resmen başladı
İkinci el araç ticaretinde yetki belgesi zorunluluğu bugün resmen başladı
'Sen benim anneme nasıl küfür edersin' deyip sokak ortasında kurşun yağdırdı
"Sen benim anneme nasıl küfür edersin" deyip sokak ortasında kurşun yağdırdı
Okul bahçesindeki ağaçları yakıp 'Halkımızı test etmek için yaptım' diyen vatandaş akıl hastanesine gönderildi
Okul bahçesindeki ağaçları yakıp "Halkımızı test etmek için yaptım" diyen vatandaş akıl hastanesine gönderildi
Melih Gökçek camide şarkı söyleyen kadının videosunu paylaşıp, suç duyurusu çağrısı yaptı
Melih Gökçek camide şarkı söyleyen kadının videosunu paylaşıp, suç duyurusu çağrısı yaptı
Yunan jetlerine kilitlenen Türk jetlerini kullananlar arasında kadın pilotlarımız da vardı
Yunan jetlerine kilitlenen Türk jetlerini kullananlar arasında kadın pilotlarımız da vardı
Kocasıyla ilişkisi olduğunu iddia ettiği kadına tekme tokat saldırdı! Kavga anı kamerada
Kocasıyla ilişkisi olduğunu iddia ettiği kadına tekme tokat saldırdı! Kavga anı kamerada
Baba, kamyonla manevra yaparken çocuğunu ezdi, geriye yürek yakan görüntüleri kaldı
Baba, kamyonla manevra yaparken çocuğunu ezdi, geriye yürek yakan görüntüleri kaldı
Cinnet geçiren genç kız, önce iki erkeği sonra kendisini bıçakladı
Cinnet geçiren genç kız, önce iki erkeği sonra kendisini bıçakladı
New York'ta metroda tecavüz girişimi! Herkesin gözü önünde saldırdı
New York'ta metroda tecavüz girişimi! Herkesin gözü önünde saldırdı
Hangi illerde vaka sayısı artıyor, hangilerinde azalıyor, yoğun bakım sorunu var mı? Bakan Koca'dan son bilgiler
Hangi illerde vaka sayısı artıyor, hangilerinde azalıyor, yoğun bakım sorunu var mı? Bakan Koca'dan son bilgiler
Son Dakika: Ağustos ayı nakdi ücret desteği ödemeleri 8 Eylül'de başlayacak
Son Dakika: Ağustos ayı nakdi ücret desteği ödemeleri 8 Eylül'de başlayacak
Normal çalışma sürelerine geri dönen iş yerlerine prim desteği verilecek
Normal çalışma sürelerine geri dönen iş yerlerine prim desteği verilecek
Hatayspor, Stoke City'den Mame Diouf ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı
Hatayspor, Stoke City'den Mame Diouf ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı
Oğlu üzerine ateş açıp sopayla dövdü, baba isyan etti: Böyle evlat olmaz olsun
Oğlu üzerine ateş açıp sopayla dövdü, baba isyan etti: Böyle evlat olmaz olsun
Bostancı'da 2 kişi tarafından taciz edilen genç kadın tepki gösterince darbedildi
Bostancı'da 2 kişi tarafından taciz edilen genç kadın tepki gösterince darbedildi
Messi'nin, yeni sözleşmeyi kabul etmemesi halinde kadro dışı kalması gündeme geldi
Messi'nin, yeni sözleşmeyi kabul etmemesi halinde kadro dışı kalması gündeme geldi
Maske yasağının olduğu kentimizde vali maskesiz denetim yaptı
Maske yasağının olduğu kentimizde vali maskesiz denetim yaptı
Yunus Bülbül, 'Müslüm Gürses'i Muhterem Nur öldürdü' sözlerine açıklık getirdi
Yunus Bülbül, "Müslüm Gürses'i Muhterem Nur öldürdü" sözlerine açıklık getirdi
10 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunduktan sonra boğarak öldüren cani, idam edildi
10 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunduktan sonra boğarak öldüren cani, idam edildi
Oyuncu Mehmet Akif Alakurt, fiziğine laf eden erkek takipçilerine küfür etti
Oyuncu Mehmet Akif Alakurt, fiziğine laf eden erkek takipçilerine küfür etti
Cansız bedeni sulama kanalında bulunan çocuğun babasının feryadı yürek yaktı
Cansız bedeni sulama kanalında bulunan çocuğun babasının feryadı yürek yaktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Murat Kurum Donald Trump Sultan Alparslan Aleksandr Lukaşenko
Magazin Mfö Deniz Akkaya Şeyma Subaşı Pınar Tartan
Spor Caner Erkin Lionel Messi Enner Valencia Malcolm Thomas Fabio Alves Da Silva
Daha Fazla Eylül İzmir Adana Doğu Akdeniz
Şu an buradasınız: Ortaklar Çöp Şiş ve Germencik Ekşili Tavuk yemeğine coğrafi işaret - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.9.2020 10:33:52. #1.14#
title