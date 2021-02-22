Ortakakıl 2021 Konferansı

CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, Kovid-19 salgınının ilk günlerinde Türk perakende sektörünün çok iyi iş çıkardığına dikkati çekerek, "Türk perakende sektörü Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki boş raf görüntüsünü hiç bir yerde vermedi.

CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, Kovid-19 salgınının ilk günlerinde Türk perakende sektörünün çok iyi iş çıkardığına dikkati çekerek, "Türk perakende sektörü Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki boş raf görüntüsünü hiç bir yerde vermedi. Bizim raflarımız hep doluydu." dedi.

5 gün boyunca, 20 ana oturum ve çok sayıda özel oturumla, Türkiye ve Avrupa başta olmak üzere dünyanın farklı ülkelerinden sektör paydaşlarını online ortamda bir araya getirecek "Ortakakıl Konferansları 2021 ve Ortakalan Sanal Fuarı" ilk gün oturumlarıyla başladı.

"Organize Perakendenin Pandemi Sonrası Gelişimi" başlıklı oturumda konuşan Migros Ticaret AŞ Yönetim Danışmanı Cem Rodoslu, 2020'de hep birlikte çok zor bir yıl yaşandığını söyledi. Bu süreçte bir ekosistemin varlığını tekrar kavramanın çok önemli olduğuna değinen Rodoslu, şunları söyledi:

"Tedarikçisiyle, çalışanıyla ve müşterisiyle bizim perakende sektörü bir ekosistem, bir bütün. Hiçbiri birbirinden ayrı değil. Bunu bu süreçte çok iyi anladık. Salgının ilk başlarında temel gıdaya inanılmaz derecede bir ulaşım kaygısı vardı. Ben o dönemi 'makarna dönemi' diye tanımlıyorum. İnsanlar raflardaki makarnalara hücum etti. Vatandaşlar birkaç yıllık makarna ihtiyacını raflardan toplamaya doğru gitti.

Tam bir savaş ruhu hali vardı virüse karşı. Tabii ülkemiz çok büyük bir ülke. Bir tarım ülkesiyiz. Bu sayede de aslında ürünleri tekrar yerine koymayı başardık. Burada da bütün tedarikçiler, bütün perakendeciler müthiş bir efor sarf ettiler gerçekten. Sağlık çalışanlarından sonra bence kesinlikle bu ülkedeki perakende çalışanlarını da alkışlamak gerekiyor."

"Geleceği omni-channel (çok kanallı) kavramında görüyoruz"

Aynı oturumda söz alan Metro Toptancı Market Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Alkaç, salgın nedeniyle değişen koşullara uyum sağlamanın öneminden bahsederek, 2020 yılında değişen koşulları ve tüketici alışkanlıklarını salgın dönemiyle uygun hale getiremeyen, uyuşturamayan veya bunu marka davranışı haline getiremeyen sektör oyuncularının çok uzun ömürlü olmasının zor gözüktüğünü söyledi. Alkaç, "Ben önümüzdeki dönemde alışveriş deneyiminin iyileştirilmesi, dijitalleşmesi ve yerelleşmenin çok önem kazanacağını düşünüyorum. Bu anlamda Metro Türkiye olarak da fiziksel ve dijital mağazacılığın harmanlandığı bir sistem üzerinde çalışıyoruz. Biz geleceği hem fiziksel, hem dijital hem de e-ticaretin harmanlandığı, müşteriye deneyimin yaşatıldığı omni-channel (çok kanallı) kavramında görüyoruz." ifadelerini kullandı.

"(Salgın sürecinde) Bizim raflarımız hep doluydu"

"Konseptlerin Rekabeti Virüsten Etkilendi mi?" başlıklı oturumda konuşan CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu ise salgın sürecinde neredeyse 24 saat düzenine göre çalıştıklarını söyledi. Kartallıoğlu, "Türk perakende sektörü Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki boş raf görüntüsünü hiç bir yerde vermedi. Bizim raflarımız hep doluydu. Bu aslında bizim tedarik zincirimizin ne kadar kuvvetli ve diri olduğunu gösteriyor. Üreticilerimizle çok dinamik bir şekilde planlamalar yaptık. Fiyatlar çok arttığında süratle müdahale edebilmek için devletimizle beraber aksiyon aldık. Bu süreci CarrefourSA olarak çok dinamik yürüttük ve elimizden geleni ardımıza koymadık." değerlendirmesinde bulundu.

10-15 yıl önce bankaların şubeleşme yarışı olduğunu, bugünkü ise şube kapatma yarışı görüldüğünü kaydeden Kartallıoğlu, şöyle devam etti:

"Şubeye ihtiyaç kalmadı çünkü. Tüm bankacılık işlemlerinin yaklaşık 3'te 2'si hepimizin elindeki telefonlar üzerinden dönüyor. Bu bize işin dönüşümünü gösteriyor. Bankacılık ölmedi ancak şube mantığı değişti. Bu, bizim iş kolumuzda da böyle olabilir. Bir 10-15 yıl içinde çok farklı bir şeye dönüşebilir sektörümüz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Günyol