Ortak Zorunlu İngilizce Muafiyet Sınavı Duyurusu

Ortak Zorunlu Yabancı Dil İngilizce Muafiyet Sınavı ile ilgili bilgilere ulaşmak için buradan GİRİŞ yapınız.

Not: Ortak zorunlu ingilizce muafiyet sınavı için UZEM sayfasından giriş yapılacaktır.

https://uzaktanogrenme2. selcuk. edu. tr/

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