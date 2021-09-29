Ortak Zorunlu İngilizce Muafiyet Sınavı Duyurusu - Haberler
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Ortak Zorunlu İngilizce Muafiyet Sınavı Duyurusu

Habermetre - Haberler | Toplum
Ortak Zorunlu İngilizce Muafiyet Sınavı Duyurusu

Ortak Zorunlu Yabancı Dil İngilizce Muafiyet Sınavı ile ilgili bilgilere ulaşmak için buradan GİRİŞ yapınız.Not: Ortak zorunlu ingilizce muafiyet sınavı için UZEM sayfasından giriş yapılacaktır.

Ortak Zorunlu Yabancı Dil İngilizce Muafiyet Sınavı ile ilgili bilgilere ulaşmak için buradan GİRİŞ yapınız.

Not: Ortak zorunlu ingilizce muafiyet sınavı için UZEM sayfasından giriş yapılacaktır.

https://uzaktanogrenme2. selcuk. edu. tr/

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Haber: Ortak Zorunlu İngilizce Muafiyet Sınavı Duyurusu - Haberler
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