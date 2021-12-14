"Ortak Tarih, Ortak Hedef, Ortak Yazım" Uluslararası Sempozyum Programı (15 Aralık 2021)
Paydaşlarımızla birlikte düzenlediğimiz, "Ortak Tarih, Ortak Hedef, Ortak Yazım" başlıklı uluslararası sempozyum programına davetlisiniz.
Paydaşlarımızla birlikte düzenlediğimiz, "Ortak Tarih, Ortak Hedef, Ortak Yazım" başlıklı uluslararası sempozyum programına davetlisiniz.
Tarih: 15 Aralık 2021, Çarşamba
Saat: 11. 00 (TR)/ 14. 00 (KZ)
Zoom Bilgileri
ID: 995 4917 5745
Passcode: 727 275
Zoom bağlantısı için tıklayınız.
Sempozyum programı oturum bilgileri için tıklayınız.
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