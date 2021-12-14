"Ortak Tarih, Ortak Hedef, Ortak Yazım" Uluslararası Sempozyum Programı (15 Aralık 2021) - Haberler
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"Ortak Tarih, Ortak Hedef, Ortak Yazım" Uluslararası Sempozyum Programı (15 Aralık 2021)

Habermetre - Haberler | Toplum

Paydaşlarımızla birlikte düzenlediğimiz, "Ortak Tarih, Ortak Hedef, Ortak Yazım" başlıklı uluslararası sempozyum programına davetlisiniz.

Paydaşlarımızla birlikte düzenlediğimiz, "Ortak Tarih, Ortak Hedef, Ortak Yazım" başlıklı uluslararası sempozyum programına davetlisiniz.

Tarih: 15 Aralık 2021, Çarşamba

Saat: 11. 00 (TR)/ 14. 00 (KZ)

Zoom Bilgileri

ID: 995 4917 5745

Passcode: 727 275

Zoom bağlantısı için tıklayınız.

Sempozyum programı oturum bilgileri için tıklayınız.

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