Ortak projeler geliştirilecek

Bursa Ticaret Borsası (BTB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı ile BTB Yönetim Kurulu Üyeleri, Tarım ve Orman İl Müdürü Hamit Aygül'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.