Ortak kullanım alanları koronavirüse karşı dezenfekte ediliyor Temizlik çalışmalarından detaylar Durakların, bankamatiklerin, camilerin ilaçlanmasından detaylar Ortak kullanım alanları koronavirüse karşı dezenfekte ediliyor BOLU - Bolu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü İlaçlama Birimince vatandaşların yoğun olarak kullandığın alanlarda koronavirüse...

Temizlik çalışmalarından detaylar Durakların, bankamatiklerin, camilerin ilaçlanmasından detaylar Ortak kullanım alanları koronavirüse karşı dezenfekte ediliyor BOLU - Bolu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü İlaçlama Birimince vatandaşların yoğun olarak kullandığın alanlarda koronavirüse karşı dezenfeksiyon çalışması yapılıyor. Ekipler, parklarda, otobüs terminalinde, duraklarda, bankamatiklerde, camilerde ilaçlama gerçekleştirdi. Bu bölgelerde günlük yapılan ilaçlamaların dışında, kapalı duraklara el dezenfeksiyon aparatları yerleştirildi. Kaynak: AA Haberin Videosu: Ortak kullanım alanları koronavirüse karşı dezenfekte ediliyor