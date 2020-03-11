Ortak kullanım alanları koronavirüse karşı dezenfekte ediliyor
Temizlik çalışmalarından detaylar Durakların, bankamatiklerin, camilerin ilaçlanmasından detaylar Ortak kullanım alanları koronavirüse karşı dezenfekte ediliyor BOLU - Bolu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü İlaçlama Birimince vatandaşların yoğun olarak kullandığın alanlarda koronavirüse...
11.03.2020 14:34 | Son Güncelleme: 11.03.2020 14:38
Temizlik çalışmalarından detaylar
Durakların, bankamatiklerin, camilerin ilaçlanmasından detaylar Ortak kullanım alanları koronavirüse karşı dezenfekte ediliyor
BOLU - Bolu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü İlaçlama Birimince vatandaşların yoğun olarak kullandığın alanlarda koronavirüse karşı dezenfeksiyon çalışması yapılıyor.
Ekipler, parklarda, otobüs terminalinde, duraklarda, bankamatiklerde, camilerde ilaçlama gerçekleştirdi.
Bu bölgelerde günlük yapılan ilaçlamaların dışında, kapalı duraklara el dezenfeksiyon aparatları yerleştirildi.
Kaynak: AA
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