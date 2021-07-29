Ortak girişim anlaşması imzalayan LG ve Magna yönetim takımını açıkladı

LG Electronics (LG) ve Magna International Inc. (Magna) arasında ortak bir girişim kurmaya ilişkin anlaşma imzalanırken, LG Magna e-Powertrain olarak adlandırılan ve merkezi Güney Kore Incheon'da bulunan yeni şirketin yönetim takımı da açıklandı.

LG Electronics (LG) ve Magna International Inc. (Magna) arasında ortak bir girişim kurmaya ilişkin anlaşma imzalanırken, LG Magna e-Powertrain olarak adlandırılan ve merkezi Güney Kore Incheon'da bulunan yeni şirketin yönetim takımı da açıklandı.

LG açıklamasına göre, yeni şirketin Üst Yöneticisi (CEO), 20 yıllık bir LG emektarı olan Cheong Won-suk olacak.

Cheong Won-suk son olarak LG Araç Bileşeni Çözümleri Şirketi, Yeşil İş Bölümü Başkanı olarak görev yaptı. LG'den önce de Daewoo Motors Ar-Ge Bölümü'nde yaklaşık on yıl geçirdi.

2016'dan beri Magna'da görev yapan Javier Perez, yeni şirketin Operasyonlardan Sorumlu Yöneticisi (COO) olacak ve ortak girişimin günlük operasyonlarını denetleyecek. Perez, 18 yılı Asya'da geçen yaklaşık çeyrek asırlık otomotiv üretimi ve kalite kontrol deneyimini LG Magna e-Powertrain'e getiriyor.

Ortak girişimin oluşturulması, Magna'nın elektrikli güç aktarma sistemleri ve birinci sınıf otomotiv üretimindeki gücünü LG'nin e-motorlar ve invertörler için bileşen geliştirmedeki uzmanlığıyla birleştiriyor. LG Magna e-Powertrain'in yönetici ekibinin duyurulması, e-motorlar, invertörler, yerleşik şarj cihazları ve bazı otomobil üreticileri için e-sürücü sistemleri üretecek olan şirketin önemli bir kilometre taşı olarak kabul ediliyor.

LG Magna e-Powertrain tarafından oluşturulan tasarım, mühendislik ve üretim sinerjilerinin, her iki şirketin de pazar trendlerine hızla tepki vermesini ve araç elektrifikasyonuna yönelik büyüyen küresel değişimden faydalanmasını sağlaması bekleniyor. Yeni şirket, otomobil üreticilerine elektrifikasyon ve işlevsellik sağlayan eksiksiz çözümlerden akıllı işletim yazılımı ve kontrollerini yeni e-sürücü sistemlerinde entegre etmeye kadar ölçeklenebilir bir portföy sunan güç aktarma bileşenleri geliştirecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen LG Magna e-Powertrain CEO'su Cheong, "Magna ile ortaklık, LG'nin küresel üretimini büyütmesine, ek iş fırsatları sağlamasına ve satın alma ve teknolojik yeniliklerde sinerjiler sunmasına olanak tanıyor. Entegre ve işbirlikçi yaklaşımın müşterilere hızlı bir şekilde ulaşması ve dünya çapındaki elektrikli güç aktarma organları pazarının hızlı büyümesinden faydalanması bekleniyor." ifadelerini kullandı.

Şirketin COO'su Perez ise "E-motorlar, invertörler ve elektrikli tahrik sistemleri pazarının 2030'a kadar önemli bir büyüme göstermesi bekleniyor. Ortak girişim şirketimiz, birinci sınıf bir elektrik çözümleri portföyü sunmak için Magna ve LG uzmanlarını bir araya getiriyor. Mevcut teknolojilerden, mühendislik yeteneklerinden ve küresel ayak izlerinden yararlanan LG Magna e-Powertrain, otomobil üreticilerinin tüm araç serilerini elektrikli hale getirmede önlerindeki en büyük zorluklardan bazılarını alt etmelerine yardımcı olacak gelişmeleri etkinleştirmeyi amaçlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

LG Magna e-Powertrain, Amerika Birleşik Devletleri, Güney Kore ve Çin'de binden fazla çalışandan oluşacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak