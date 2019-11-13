13.11.2019 10:25 | Son Güncelleme: 13.11.2019 10:33

Ortak devriyeye Ruslardan helikopter desteği

Rusya, (DHA)- Türk ve Rus askerlerinin Suriye'nin kuzeyinde dün gerçekleştirdiği 5'inci ortak devriyeye Rus helikopterleri havadan destek verdi. Rusya Savunma Bakanlığı televizyonu Zvezda, helikopter devriyesinin görüntülerini yayınladı.

5'inci Rusya-Türkiye ortak devriyesi dün Ayn Al Arab (Kobani) bölgesinde gerçekleşmişti. Bu kapsamda Rusya Hava Uzay Kuvvetlerine ait helikopterler de daha önce açıklandığı gibi havadan devriyeye destek verdi. Rusya Savunma Bakanlığı televizyonu Zvezda TV de 5'inci ortak devriyeye dair devriyeye havadan destek veren helikopterlerden çekilmiş görüntüler yayınladı.

Rusya-Türkiye ortak devriyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından 22 Ekim'de imzalanan Soçi Mutabakatı'na göre uygulanıyor.

Kaynak: DHA