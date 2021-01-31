Ortak Değerler Platformu'ndan Kabe fotoğrafının yere serilmesine tepki gösterdi

Malatya'daki Ortak Değerler Platformu, Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin tepki mesajı gösterildi.

Platformdan yapılan açıklamada, son günlerde, bazı gizli ellerin yine toplumu karıştırmaya çalıştığına işaret edilerek, bazı kesimlerin barış, huzur ve sükunetten rahatsız olduğu, insanların sinir uçlarıyla oynayarak karışıklık, fitne ve fesat çıkarmayı düşündükleri kaydedildi.

Türkiye'de İslam'a, İslami değerlere, mukaddesata saldırmak için her zaman hazır bekleyen karanlık mahfillerin bulunduğunun belirtildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bizler, Ortak Değerler Platformu olarak buradan onlara şunu hatırlatmak istiyoruz, mukaddes değerlere saldırmak, tükenmişliğin, bitmişliğin, çaresizliğin ve yok oluşun itirafı ve ifadesidir. Allah'ın evi ve mukaddes değerlerimiz sahipsiz değildir. Belki siz yaptığınızın farkında olmayabilirsiniz. Ancak siz 2 milyar Müslümanın mukaddesatına saldırarak, sadece aymazlığınızı, sapkınlığınızı ve seviyesizliğinizi ortaya koydunuz. Sadece Allah'ın ve Müslümanların değil, akıl ve izan sahibi herkesin nefretini hak ettiniz. Herkes, hepimiz yaptığınızı nefretle kınamaktadır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş