Ortak Çalışma Kültürü Değer Katacak

Ortak çalışma kültürünün hakim olduğu bu dönemi önemli bir şans olarak gördüğünü ifade eden Yorgancılar, "Tarım, dışa bağımlılığı en az sektörümüz. Ortak çalışma kültürü ile Tarım İhtisas OSB çok önemli bir eksiği gidererek, bölgemiz ve ülkemiz için büyük bir katma değer yaratacaktır" dedi.

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Mevlut Kaya, Erkan Zandar, Burak Sertbaş, Mustafa Terci, Mehmet Ali Işık, Hayrettin Uçak, Bedri Girit ve Kadri Gündeş'ten oluşan birlik başkan ve yardımcıları ile EBSO'yu ziyaret etti. EBSO Meclis Başkanı Salih Esen ve EBSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları İbrahim Gökçüoğlu, Muhsin Dönmez ve Yönetim Kurulu üyeleri Atilla Sevinçli, Metin Akdaş, Aytekin Öztaş'ın da hazır bulunduğu ziyarette yeni dönem işbirliği imkanları ve ortak projeler ele alındı.EBSO Meclis Başkanı Salih Esen, oda ve borsaların ardından ihracatçı birliklerinde de seçim sürecinin tamamlandığını hatırlatarak, "Seçimlerin ardından yeni dönemde uyum içinde çalışalım" dedi. EBSO Başkanı Ender Yorgancılar ise Tarım İhtisas OSB kurma çalışmalarında EBSO, İTO ve İTB'nin birlikte hareket ettiğini belirterek EİB'nin de bu oluşum içinde yer alarak güçbirliğine katkı vermesinin önemine dikkat çekti. Yorgancılar, üç kurum yönetimlerinin aldığı kararın ardından oluşturulan konsorsiyumun çalışmalarının sürdüğünü kaydetti. Yorgancılar, "EİB'nin bünyesinde tarım ve tarıma dayalı sanayi ürünlerinin ihracının gerçekleştirildiği birçok birlik var. EİB'nin dışarıya bağımlılığı en az tarım sektörü için kurulması hedeflenin Tarım İhtisas OSB çalışmalarına katkısı çok önemli. Ortak çalışma kültürü ile ortaya çıkan sinerji en büyük şansımız" dedi.

TOBB'da bir değil iki İzmirli

Yorgancılar ayrıca İTO Başkanı Mahmut Özgener'in TOBB Yönetim Kurulu üyesi olarak İzmir'in çalışmalarına güç katarken, son döneminde Başkan Yardımcısı olarak görev aldığı TOBB'da Başkan Rifat Hisarcıklıoğlu'nun başdanışmanlığını yürüttüğünü ve TOBB ETÜ, TEPAV gibi TOBB'un ilintili olduğu kurumlardaki görevlerinin aynen devam ettiğini belirterek, "Dolayısıyla Ankara'da görev alan iki İzmirli Başkan'ız. Yarattığımız sinerji, işbirliği ve ortak çalışma kültürü ile konularımız daha kolay hallolacak" dedi.