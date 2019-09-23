Ortak Arap Listesi'nde Gantz çatlağı

23.09.2019 12:02

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partilerin oluşturduğu Ortak Arap Listesi Bloku'nda yer alan Balad (Tecemmu) Partisi, Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz liderliğinde kurulacak bir koalisyona destek vermeyeceğini duyurdu.

Ortak Arap Listesi Bloku'nda yer alan Cephe (Hadaş), Arap Değişim Hareketi (Ta'al) ve Birleşik Arap Listesi'nin (İslami Hareket) aksine 3 milletvekiline sahip Balad Partisi, eski Genelkurmay Başkanı Gantz'ın liderliğinde kurulacak koalisyonu desteklemeyeceklerini açıkladı.

Balad'dan yapılan yazılı açıklamada, "Siyonist ideolojiye sahip olması ve Başbakan Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud'un sağcı görüşlerine benzer düşünceler taşımasının yanı sıra kanlı ve saldırgan askeri geçmişi edeniyle General Benny Gantz'a karşıyız." ifadelerine yer verildi.

İsrail resmi yayın kuruluşu KAN'a konuşan Balad lideri İmtanis Şahada, 17 Eylül'de yapılan seçimlerden önce de partisinin Gantz liderliğindeki Mavi-Beyaz'a destek vermeyeceğini ilan ettiğini hatırlattı.

Ortak Arap Listesi Bloku'nun 4 partiden oluştuğunu ve hiçbir partinin diğerine nasıl davranacağı konusunda baskı yapamayacağını ifade eden Şahada, "Gantz, koalisyon hükümeti kurmayı önerse ve Ortak Arap Listesi Bloku söz konusu koalisyonu destekleme kararı alsa da Balad bunu desteklemeyecek." dedi.

Koalisyonu kurma görevi Netanyahu'ya verilebilir

Balad'ın Gantz'ı desteklemeyeceğini açıklaması, İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin'in koalisyon hükümetini kurma görevini kime verebileceğine yönelik hesapları da alt üst etti.

Cumhurbaşkanı Rivlin, dün Mavi-Beyaz, Likud, Ortak Arap Listesi, Şas ve İsrail Evimiz partilerinin heyetleriyle ayrı ayrı görüşmüş, her partiye kimi başbakan olarak önerdiklerini sormuştu.

Resmi olmayan sonuçlara göre, 33 milletvekili çıkararak geçen hafta yapılan seçimleri önde tamamlayan Mavi-Beyaz, liderleri Gantz'ı; 31 milletvekiliyle seçimde ikinci olan Likud ise başkanları Netanyahu'yu önermişti.

Şas beklendiği gibi Netanyahu'yu önerirken, seçimlerden üçüncü parti olarak çıkan 13 milletvekilli Ortak Arap Listesi Bloku sürpriz bir şekilde Gantz'ı önermiş ancak bu öneriye karşı çıkan Balad, Cumhurbaşkanlığındaki görüşmeye temsilci göndermemişti.

Eski Savunma Bakanı Avigdor Liberman liderliğindeki 8 milletvekiline sahip İsrail Evimiz ise başbakanlık için isim önermeme yolunu seçmişti.

Rivlin, bugün de sırayla Birleşik Tevrat, Yamina (Sağ) İttifakı, İşçi Partisi ve Demokratik Birlik İttifakı heyetleriyle görüşmelerine başladı.

Ortak Arap Listesi'nin 13 sandalyesinden 3'üne sahip Balad'ın Gantz'ı desteklemeyeceğini açıklamasıyla Mavi-Beyaz liderini destekleyen milletvekili sayısı 54'te kaldı.

Öte yandan sağ partilerin desteğini arkasına alan Netanyahu'nun liderliğindeki koalisyon hükümetini destek veren milletvekili sayısı ise 55.

Bu durumda Rivlin'in koalisyon hükümetini kurma görevini Netanyahu'ya mı yoksa Gantz'a mı vereceği merak ediliyor.

İsrail'de 17 Eylül'de yapılan erken genel seçimlerin resmi olmayan sonuçlarına göre, hiçbir parti 120 sandalyeli mecliste tek başına iktidara gelebilmek için gerekli 61 milletvekiline ulaşamadı.

Süreç nasıl işleyecek?

Cumhurbaşkanı Rivlin, meclisteki 9 partinin heyetleriyle yapacağı ayrı ayrı görüşmeleri tamamladıktan sonra koalisyonu kurmaya en yakın gördüğü adaya yeni hükümeti kurma görevini verecek. ??

Görevi alan adayın 28 gün içinde koalisyon hükümetini kurması gerekiyor. Ancak koalisyon hükümetini kurmakla görevlendirilen adaya talep etmesi halinde 2 hafta ek süre verilecek.??

Söz konusu aday verilen ek sürede de koalisyon hükümetini kurmayı başaramazsa, Cumhurbaşkanı koalisyon hükümetini kurmaya aday diğer kişiyi görevlendirecek.??

İkinci adayın koalisyonu kurması için 28 gün süresi olacak ve ek süre verilmeyecek. İkinci aday da 4 haftalık sürede hükümeti kuramazsa seçimler bir defa daha yenilenecek.

Kaynak: AA