Ortak Arap Listesi Bloku'ndan Kudüs'te engelli Filistinli'yi şehit eden polislerin yargılanması... İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Ortak Arap Listesi Bloku, işgal altındaki Doğu Kudüs'te zihinsel engelli Filistinli gencin İsrail polisi tarafından şehit edilmesiyle ilgili derhal soruşturma açılmasını istedi.

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Ortak Arap Listesi Bloku, işgal altındaki Doğu Kudüs'te zihinsel engelli Filistinli gencin İsrail polisi tarafından şehit edilmesiyle ilgili derhal soruşturma açılmasını istedi.

İsrail meclisindeki Ortak Arap Listesi Bloku Başkanı Eymen Avde, yaptığı yazılı açıklamada, "Şehidin ailesi evlatlarını Doğu Kudüs'teki büyük bir felakette kaybetti." ifadesini kullandı.

Avde, kamuoyuna İsrail makamlarının 32 yaşındaki zihinsel engelli İyad Hayri Hallak'ı şehit eden polisleri gizleme çabalarına karşı çıkma çağrısı yaparak, bu polislerin mahkemeye çıkarılması ve hapse atılması gereğine vurgu yaptı.

Avde ayrıca Filistinlilerin bağımsızlık ve özgürlüklerine dikkati çekerek, "Hallak ailesi başta olmak üzere tüm Filistin halkı bağımsızlığa ve özgürlüğe ulaşana dek adalet asla yerini bulamayacaktır." dedi.

Öte yandan Ortak Arap Listesi Bloku üyesi milletvekilleri Ahmed et-Tıybi ile Ayda Toma Süleyman da sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamalarda, engelli Filistinlinin şehit edilmesini kınayarak, söz konusu polislerin yargılanması talebinde bulundu.

Zihinsel engelli 32 yaşındaki Hallak, bu sabah Mescid-i Aksa'nın da içinde yer aldığı Doğu Kudüs'ün "Eski Şehir" bölgesinde bulunan El-Esbat (Aslanlı) Kapısı'nda, İsrail polisince açılan ateş sonucu hayatını kaybetti.

"Tabanca taşıdığı şüphesiyle dur ihtarı yapılan ancak bu uyarıya uymayarak kaçtığı" iddiasıyla şehit edilen Hallak'ın üzerinde silah bulunmadığı ve Eski Şehir'de yer alan okuluna gittiği ortaya çıkmıştı.

Kaynak: AA