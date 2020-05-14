Ortak Arap Listesi Bloku'ndan epilepsi hastası Filistinli gencin öldürülmesiyle ilgili soruşturma...
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Ortak Arap Listesi Bloku'ndan epilepsi hastası Filistinli gencin öldürülmesiyle ilgili soruşturma...

Filistinlileri temsil eden Ortak Arap Listesi Bloku, Tel Aviv'de epilepsi hastası Filistinli gencin İsrailli güvenlik görevlilerinin açtığı ateş sonucu ölümüyle ilgili derhal soruşturma açılmasını istedi.

Ortak Arap Listesi Bloku'ndan epilepsi hastası Filistinli gencin öldürülmesiyle ilgili soruşturma...
14.05.2020 01:50 | Son Güncelleme: 14.05.2020 01:50

Filistinlileri temsil eden Ortak Arap Listesi Bloku, Tel Aviv'de epilepsi hastası Filistinli gencin İsrailli güvenlik görevlilerinin açtığı ateş sonucu ölümüyle ilgili derhal soruşturma açılmasını istedi.

Ortak Arap Listesi Bloku üyesi Milletvekili Ahmed et-Tıybi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Mustafa Yunus" isimli gencin öldürülmesiyle ilgili olarak İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit ve Emniyet Genel Müdürü Roni eş-Şeyh'e soruşturma açılması talebinde bulunduklarını belirtti.

Tıybi, Yunus'a güvenlik görevlileri tarafından birkaç kez ateş açıldığını, daha sonra başka görevlilerin gelip öldüğünden emin olmak için birkaç el daha ateş ettiğini kaydetti.

Ortak Arap Listesi Bloku Başkanı Eymen Avde de Twitter hesabından, "Öldüğünden emin olmaya çalışmak da bıçaklama gibi bir suçtur." ifadesini kullanarak, Blok olarak Yunus'un öldürülmesiyle ilgili soruşturma açılmasını istediklerini bildirdi.

İsrail polisi, dün Yunus'un tedavi amacıyla Tel Aviv yakınlarındaki Sheba Hastanesinde bulunduğu sırada orada bulunan bir kişiyle arasında tartışma çıktığını, Filistinli gencin bu kişiyi bıçaklamaya çalıştığını ancak başarılı olamadığını açıklamıştı. Hastane güvenliğinin, olaya müdahalesi sırasında Yunus'un bir görevliyi başından bıçaklaması üzerine kendisine ateş açıldığı ifade edilmişti.

Kardeşleri ise Yunus'un epilepsi hastası olduğunu ve engelli raporunun bulunduğunu, annesiyle kontrol için geldiği hastanede öldürüldüğünü kaydetmişti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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