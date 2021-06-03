Ortak Arap Listesi Bloku, İsrail Meclis Başkanı Levin'in yerine yeni bir ismi destekleyeceğini duyurdu
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Ortak Arap Listesi Bloku, İsrail Meclis Başkanı Levin'in yerine yeni bir ismi destekleyeceğini duyurdu

Ortak Arap Listesi Bloku, İsrail Meclis Başkanı Levin'in yerine yeni bir ismi destekleyeceğini duyurdu
Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci - Haberler | Güncel

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partilerin oluşturduğu Ortak Arap Listesi Bloku, İsrail Meclisi Başkanı Yariv Levin'in yerine yeni bir isim seçilmesi için yapılacak oylamaya destek vereceğini açıkladı.

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partilerin oluşturduğu Ortak Arap Listesi Bloku, İsrail Meclisi Başkanı Yariv Levin'in yerine yeni bir isim seçilmesi için yapılacak oylamaya destek vereceğini açıkladı.

Meclis'te 6 milletvekiliyle kilit role sahip Ortak Arap Listesi Bloku'ndan yapılan yazılı açıklamada, Levin'in yerine yeni Meclis Başkanı seçilmesi için Genel Kurulun en kısa zamanda toplanması çağrısı yapıldı.

Ortak Arap Listesi Bloku'nun açıklamasının ardından Başbakan Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud milletvekili Levin'in Meclis Başkanlığı koltuğunu koruyup koruyamayacağı merak ediliyor.

Levin'in yerine Netanyahu karşıtı partilerin göstereceği bir ismin Meclis Başkanlığı koltuğuna oturması halinde Yesh Atid (Gelecek Var) lideri Yair Lapid ve Yamina (Sağ) Partisi lideri Naftali Bennett'in liderliğindeki koalisyon hükümetinin güvenoyu oylamasının yapılması önündeki engelin kalkacağı yorumları yapılıyor.

Zira, Netanyahu'ya yakın isimlerden olan Levin'in kurulacak Lapid-Bennet koalisyonun Meclis'te güvenoyu oylamasını geciktirerek hükümetin kurulmasını engellemeyi hedeflediği dile getiriliyor.

Lapid-Bennett koalisyonu 14 Haziran'a kadar Meclis'te güven oyu alarak göreve başlarsa, 12 yıl aralık başbakanlık görevini yürüten Netanyahu koltuğunu kaybedecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci

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