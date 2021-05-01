Ortahisar Vefa Sosyal Destek Grubu vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor

Ortahisar Vefa Sosyal Destek Grubu'nun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Ortahisar Vefa Sosyal Destek Grubu'nun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Orthisar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, salgınla mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarında vatandaşların mağdur olmaması için 22 Mart 2020'de kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu bir yıldan fazla süredir 33 personelle çalışmalarına devam ediyor.

Başta ilaç temini, alışveriş, gıda paketi dağıtımı, maaş çekimi ve hastaların sağlık kurumlarına nakli gibi çok geniş yelpazede gelen çağrılara yetişerek vatandaşların dertlerine derman olan vefa grubu, büyük özveriyle görev yapıyor.

Vali İsmail Ustaoğlu, beraberindeki Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve Ortahisar Kaymakamı Tolga Toğan ile Ortahisar Vefa Sosyal Destek Grubu personeliyle bir araya geldi, özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Çalışmalarla ilgili Ustaoğlu'na bilgi aktaran Genç, "tam kapanma" sürecinde de vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gazi Nogay