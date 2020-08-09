Ortahisar, üniversite birimi kurdu
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Ortahisar, üniversite birimi kurdu

Ortahisar Belediyesi'nin kurduğu üniversite birimi Trabzon'da faaliyet gösteren kamu ve özel üniversiteler ile Ortahisar Belediyesi arasında köprü vazifesi görecek.

Ortahisar, üniversite birimi kurdu
09.08.2020 15:19 | Son Güncelleme: 09.08.2020 15:23

Ortahisar Belediyesi'nin kurduğu üniversite birimi Trabzon'da faaliyet gösteren kamu ve özel üniversiteler ile Ortahisar Belediyesi arasında köprü vazifesi görecek.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, kurulan birim ile üniversite öğrencilerinin potansiyelinden en verimli şekilde yararlanmak istediklerini belirterek üniversite birimin kültürel, sanatsal ve bilimsel etkinliklerin yanı sıra öğrencilere; kariyer, rehberlik, mesleki planlama konularında da yardımcı olacağını kaydetti. Üniversite Biriminden sorumlu belediye çalışanı Kadir Bekar ise, üniversite öğrencilerine yönelik olarak bugüne kadar farklı içeriklerde birçok konferans ve proje koordinatörlüğü gerçekleştirdiğini, bundan dolayı bu konularda oldukça tecrübeli olduğunu kaydetti.

"Öğrencilerin potansiyelinden yararlanmalıyız"

Katılımcı belediyecilik anlayışı gereği üniversite öğrencilerinin şehrin yönetim süreciyle ilgili düşüncelerinden yararlanmak istediklerini belirten Genç, "Şehrimizde devlete ait olan KTÜ ve Trabzon Üniversitesi, bir de vakıf üniversitesi statüsünde olan Avrasya Üniversitesi olmak üzere üç önemli üniversite faaliyet gösteriyor. Bu üniversitelerde yüz bine yakın öğrenci eğitim ve öğretim görüyor. Bu müthiş bir insan kaynağı demek. Bu kaynağı doğru alanda ve verimli bir şekilde kullanmak için yerel yönetimlere de iş düşüyor. Üniversite öğrencilerin şehrimize uyum süreciyle ilgili çalışmalar yapılmalı. Her biri pırıl pırıl olan ve gelecek vaat eden bu öğrencilerimizin potansiyelinden, enerjilerinden yararlanmalıyız. Bu anlamda üniversite ve yerel yönetimler işbirliği yaparak çeşitli projeleri birlikte hayata geçirebilirler." dedi.

Üniversite ve yerel yönetimlerin her alanda işbirliği yapması gerektiğine dikkat çeken Genç, başta istihdam fuarları, çalıştaylar ve konferanslar olmak üzere birçok konuda üniversitelerle ortak projeler yaptıklarını söyledi.

Üniversite ve belediye işbirliğini daha ileri noktalara taşıyacaklarına vurgu yapan Genç, "Günümüzde nasıl ki, sanayi ve ticaret sektöründe üniversite ve sanayi işbirlikleri çok önemli hale geldiyse üniversite ve yerel yönetimlerin de işbirliği ve koordinasyonu o kadar önemli hale gelmiştir. Dolayısıyla üniversite ve yerel yönetimlerin işbirliğini çok önemsiyorum. Daha önce başta istihdam fuarları, konferanslar ve çalıştaylar olmak üzere birçok konuda üniversitelerimizle ortaklaşa programlar yaptık. Bunların şehrimizde çok güzel yansımaları oldu. İleriye dönük olarak da üniversite öğrencilerimizin ve akademisyenlerimizin içinde yer alacağı birçok projeyi hayata geçirmek istiyoruz. Şehrimizin bu dinamiğinden doğru ve etkin bir şekilde yararlanmak için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Üniversite öğrencilerimizin ve öğrenci kulüplerinin maddi ve manevi olarak desteklenmesi için büyük bir gayret gösteriyoruz. Bundan sonra da kurduğumuz üniversite birimi sayesinde bu işbirliğimiz ve desteklerimiz artarak devam edecektir. Eğitim ve üniversite şehri olan Trabzon'da öğrencilerimizin her türlü ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çalışmalar yapacağız. Bu birim aynı zamanda üniversitelerin teknik, bilimsel ve ARGE çalışmalarıyla şehrimize entegre olmasını sağlayacak" diye konuştu. - TRABZON

Kaynak: İHA

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